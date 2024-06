Mamy pierwszy, europejski uran! W tym kraju jest to produkt uboczny, ale będzie go więcej

Firma Terrafame z Finlandii rozpoczęła odzysk uranu z rud cynku i niklu wydobywanych w kopalni Talvivaara, w obszarze przemysłowym Sotkamo. Uran jest co prawda tutaj produktem ubocznym eksploatacji, ale jego ilości okazują się być na tyle duże, że opłacalne staje się jego ekstrahowanie ze skalnych surowców. Wraz z rozpoczęciem nowej działalności przez Terrafame Finlandia stała się pierwszym krajem w Unii Europejskiej produkującym uran.

Instalacja do odzysku uranu póki co jest na etapie rozruchu – z pełną mocą ruszy dopiero w 2026 roku. Wówczas maksymalną produkcję uranu szacuje się na 200 ton rocznie, co odpowiada 9-miesięcznemu zapotrzebowaniu na surowiec dla fińskiej elektrowni atomowej Olkiluoto 3 – czytamy w komunikacie prasowym Terrafame.

Elektrownia jądrowa Olkiluoto w Finlandii / źródło: Hannu Huovila / TVO, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Pierwszy uran, który jest produkowany na terenie Unii Europejskiej. Surowiec wydobywany jest w Finlandii

Warto dodać, że odzyskiwany uran będzie docelowo wysyłany za granicę celem dalszej obróbki na rzecz stosowania go jako paliwo jądrowe w elektrowniach. Finowie tłumaczą, że produkcja uranu będzie u nich prowadzona równolegle z wydobyciem pozostałych metali występujących w eksploatowanym złożu. Szacowany okres takiej działalności określono na 30 lat.

Seppo Voutilainen, dyrektor generalny Terrafame, uważa, że takie wykorzystanie uranu „wspiera realizację celów klimatycznych i zwiększenie samowystarczalności energetycznej Europy. Dzięki naszemu zaawansowanemu procesowi produkcyjnemu jesteśmy w stanie w opłacalny sposób odzyskać jeszcze więcej metali.”

Pod względem finansowym inwestycja również będzie się opłacać Finom. Po fazie rozruchu zakład Terrafame zwiększy swoje obroty o około 30-40 milionów euro w skali roku (130-170 milionów złotych), co stanowi wzrost przychodów o kilka procent. Przypomnijmy, że w fińskiej firmie zatrudnionych jest około 40 osób.