USA ześlą na wrogów koszmary. Wyjątkowy dron XRQ-73 będzie nie do wykrycia

XRQ-73 to ewolucja drona rozpoznawczego XRQ-72A o wyjątkowych możliwościach ukrycia

XRQ-73 został stworzony w ramach programu demonstracyjnego Series Hybrid Electric Propulsion AiRcraft (SHEPARD) i reprezentuje najnowszy skok technologiczny w dziedzinie dronów. SHEPARD jest realizowany od 2021 roku i stanowi wspólny wysiłek obejmujący Laboratorium Badawcze Sił Powietrznych (AFRL) i Biuro Badań Morskich (ONR). Głównym wykonawcą jest firma Northrop Grumman z jej filią Scaled Composites, a pozostali uczestnicy obejmują specjalistów z Cornerstone Research Group, Brayton Energy, PC Krause and Associates oraz EaglePicher Technologies.

Wiemy, że DARPA planuje przetestować ten bezzałogowy statek powietrzny jeszcze w tym roku i ma nawet nadzieję na szybkie wprowadzenie go do użytku w odpowiedzi na pilne potrzeby operacyjne. Oznaczenie drona jako XRQ-73 podkreśla jego korzenie we wcześniejszym projekcie XRQ-72A, co zresztą widać na pierwszy rzut oka, bo ten nowoczesny bezzałogowiec latający cechuje się charakterystycznym projektem latającego skrzydła. Co to oznacza? Ano to, że posiada przede wszystkim bezogonową konfigurację i specyficzny charakter, którego podkreśla para wlotów powietrza na górnej części centralnej sekcji kadłuba, czyli po obu stronach centralnej owiewki.

Jedną z wyjątkowych cech ważącego około 570 kg drona XRQ-73 jest system napędu hybrydowo-elektrycznego, który to łączy silniki spalinowe z silnikami elektrycznymi, oferując poprawioną ekonomię paliwową oraz możliwość cichej pracy w trybie całkowicie elektrycznym. Jest z kolei klasyfikowany jako bezzałogowy system powietrzny Grupy 3, co oznacza, że może latać na wysokościach od około 1070 do prawie 5500 metrów z maksymalną prędkością od 185 do 463 kilometrów na godzinę.

Sama nazwa tego drona (człon RQ) wskazuje na rolę wywiadowczą, nadzorczą i rozpoznawczą, a projekt podkreślający zdolności stealth sugerują przeznaczenie do użycia w bardzo wymagających obszarach. Trudno się temu dziwić, bo zapotrzebowanie amerykańskiego wojska na drony zdolne do operowania w trudnych środowiskach rośnie. Dlatego właśnie wyjątkowe cechy XRQ-73 czynią go cennym zasobem zarówno dla Departamentu Obrony, jak i agencji wywiadowczych, takich jak CIA. Chociaż szczegóły dotyczące operacyjnego użycia XRQ-73 pozostają skąpe, to pierwszy lot zaplanowany na ten rok może dostarczyć większej liczby szczegółów na jego temat.