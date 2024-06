Windows 11 z nowościami, które polubisz

Można śmiało powiedzieć, że Windows 11 z każdą aktualizacją zyskuje. Ale od dnia premiery minęło już sporo czasu, dlatego można zadać pytanie – dlaczego tak późno? Mimo to lepiej późno niż wcale, toteż nowości należy policzyć producentowi na plus.

Windows 11 – nowe możliwości

Windows 11 otrzymał w ramach Patch Tuesday aktualizację KB5039212. Jest ona dostępna poprzez Windows Update, a po instalacji będziesz mieć build 22631.3737. Co wraz z nim? Pierwsza nowość to możliwość korzystania z “przeciągnij i upuść” w Eksploratorze Plików z wykorzystaniem paska adresu. Była już wcześniej, ale usunął ją Moment 4. Teraz wraca. I bardzo dobrze – usunięcie tego wygodnego rozwiązania było niezbyt przemyślane.

Całkowitą nowością jest natomiast zapowiedziane wcześniej udostępnianie linków do stron internetowych oraz plików w chmurze przy użyciu kodu QR. Kod można udostępnić podpiętym urządzeniom, przesłać mailem oraz na inne sposoby (np. w komunikatorze). Co do urządzeń, to od razu dodam, że w ustawieniach pojawia się opcja stałego ich przypisania, dlatego nie trzeba będzie każdorazowo wprowadzać tego, do którego chcesz wprowadzić nowości.

Kolejna zmiana to automatyczne zapamiętywanie ustawień użytkownika, co pozwoli na powracanie do personalizacji po ponownej instalacji lub niepożądanych zmianach. Lista poprawek zawiera kilkanaście pozycji i znajdziemy tu między innymi usprawnienie w odtwarzaniu materiałów wideo w przeglądarkach opartych na Chromium (Edge, Chrome i inne), łączności BT i inne.

Podsumowując – Windows 11 zmienia się na lepsze. Oby tak dalej.