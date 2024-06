Windows 11: funkcjonalność USB 4 jest ograniczona. Jak to sprawdzić?

Co ciekawe – nie ma oficjalnej informacji o wprowadzeniu obsługi USB 4 do systemu. Microsoft przemycił ją cichcem, nie chwaląc się tym światu. I ciężko to zrozumieć. Podobnie jak brak informacji o tym, że aktualizacja w 2023 roku przyniosła dedykowaną stronę w ustawieniach Windows 11, na której znajduje się osobny dział “Urządzenia USB4” (znajdziesz go w sekcji “Bluetooth i urządzenia”).

Czy USB 4 zadziała mi na Windows 11?

Co jednak istotne – Microsoft nie ma żadnej dedykowanej strony pomocy technicznej, która odpowiadałby na takie podstawowe pytania, jak choćby czy posiadana przez użytkownika maszyna obsługuje USB4? Nie zapominajmy bowiem, że samo wsparcie standardu w Windows 11 nie daje automatycznie do niego dostępu. Niezbędne jest posiadanie również odpowiedniego, zgodnego ze specyfikacją portu. Dopiero to pozwala na wykorzystanie pełni możliwości USB 4.

Jeśli natomiast masz port USB4, możesz po podpięciu urządzenia zobaczyć informację: „Funkcjonalność urządzenia USB4 może być ograniczona”. Microsoft dostarczył listę możliwych przyczyn takiej sytuacji wraz z metodami ich rozwiązania:

zły port – Twoje urządzenie lub stacja dokująca obsługuje USB4, ale jest podłączone do portu w komputerze, który nie obsługuje USB4;

zły kabel – używasz kabla UBS, który nie obsługuje standardu USB4;

zła stacja dokująca – używasz stacji dokującej, która nie obsługuje standardu USB4.

fot.: Neowin

Chcąc nie chcąc wkrótce USB 4 stanie się takim samym standardem jak obecnie 3.0. Już zostały zapowiedziane płyty AMD X870E i X870 z ich obsługą, a inni producenci nie chcą być gorsi. Dodam od razu, że standard ten wspierają już od zeszłego roku MacBooki, ale w bieżącym i przyszłym zostanie on upowszechniony przez wiele globalnych marek.