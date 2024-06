Nvida publikuje nowe sterowniki dla… Windows 7 i 8.1. Naprawdę

Sterowniki można podzielić na dwa rodzaje: WHQL i nie-WHQL. Te pierwsze otrzymały certyfikat od Microsoftu, który stwierdza, że zapewniają kompatybilność z systemem. Te drugie certyfikatu takiego nie mają. A ponieważ Windows 7 oraz 8.1 nie są już wspierane, nowy sterownik to ta druga kategoria. Brak certyfikacji nie oznacza jednak, że nie jest istotny.

Masz Windows 7 albo 8.1? Nowy sterownik Nvidii poprawia bezpieczeństwo

Sterownik Nvidii nosi numer 475.06. Nie ma tu żadnych usprawnień związanych z grafiką, wydajnością w grach ani też optymalizacją. Takie nowości zarezerwowane są już tylko i wyłącznie dla Windows 10 oraz 11. Jednak cały czas pojawiają się nowe zagrożenia i odkrywane są podatności, dlatego też sterownik podnosi poziom bezpieczeństwa użytkowników kart graficznych Nvidii – zarówno starszych (jak seria GTX 10), jak również nowszych.

Miło ze strony producenta, że dba o osoby, które wydały pieniądze na jego karty – nawet jeśli miało to miejsce lata temu. Co prawda nie podano, jakie konkretnie podatności likwiduje nowy sterownik, ale skoro Nvidia twierdzi, że podnosi bezpieczeństwo, wypada jej zaufać.

Dziś nawet bardzo wydajny GeForce GTX 1080 nie jest kosztowny – nową kartę można znaleźć w cenie około 2000 złotych. Na zdjęciu wersja mini produkcji Zotac (fot. Zotac)

A jak w ogóle się ma Windows 7 na rynku? Całkiem nieźle – jak pokazują statystyki, w chwili obecnej ma udział wynoszący 2,86%, ale jak pokazują statystyki Steam, używa go tylko 0,38% graczy. To dziwić nie może, ponieważ nowsze produkcje nie wspierają już starszych systemów Windows. Tak czy owak – jeśli masz maszynę z Windows 7 lub 8.1 i kartę Nvidii, sterownik 475.06 to dla Ciebie pozycja obowiązkowa.