Ten wodór nie jest eko, ale lepszy od gazu ziemnego. Górnicy przyklasną tej metodzie?

Paliwo wodorowe uznawane jest w niektórych branżach za dobrą alternatywę dla paliw kopalnych. Jego spalanie nie powoduje emisji zanieczyszczeń. Rozumienie tego paliwa jako ekologicznego i nieszkodliwego dla środowiska sprowadza się do metod jego produkcji. Idealny „zielony wodór” wytwarzamy w elektrolizerach z wody – najlepiej gdyby takie instalacje zasilane były energią pochodzącą z OZE. Wówczas możemy mówić o paliwie w 100 proc. nieszkodliwym dla klimatu i środowiska.

We współczesnym świecie sytuacja jednak jest daleka od ekologicznego ideału. Zdecydowaną większość wodoru produkujemy na drodze reformingu gazu ziemnego, czyli z konwencjonalnych paliw kopalnych. Jest to technika generująca dużą ilość emisji CO 2 . Naukowcy ze Skoltech (Rosja) proponują inną metodę produkcji wodoru – wprost na polu gazowym podczas eksploatacji zasobów. Wydajność opracowanego sposobu sięga 45 proc. – czytamy w komunikacie prasowym.

Zespół obserwuje eksperyment w reaktorze laboratoryjnym / źródło: Elena Mukhina, Skoltech, materiały prasowe

Wodór produkowany wprost na polu gazowym. Kogo może zainteresować taka metoda?

Metoda została opisana dokładnie w artykule naukowym w Fuel. Zespół uczonych zaprojektował cały system otworów, który pomagałby produkować wodór bezpośrednio na złożu gazowym. Potrzebne jest na początek, poza otworem eksploatacyjnym, wywiercenie drugiego otworu w skałach, przez który będzie wpompowywana para wodna z katalizatorem.

Następnie wprowadzi się do złoża gazu ziemnego tlen lub powietrze, celem zapalenia gazu jeszcze pod ziemią. Reakcja ta wspomagana parą wodną i katalizatorem doprowadzi do oddzielenia się wodoru od pozostałych składników, czyli tlenku węgla i dwutlenku węgla. Na sam koniec wydobędzie się z pułapki gazowej jedynie wodór. Przepuści się go przez specjalną membraną, blokując drogę dla CO i CO 2 , które celowo zdeponuje się w zamkniętym podziemnym złożu.

Schemat ukazujący system dwóch otworów: do wtłaczania pary wodnej i katalizatora oraz eksploatacyjnego. Tlenek i dwutlenek węgla zostają pod ziemią, a na powierzchnię wydobywany jest tylko wodór / źródło: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.131758, graficzny abstrakt

W teorii ten system brzmi idealnie, a jak się okazało w praktyce? Na razie naukowcy przeprowadzili tylko eksperymenty na modelu laboratoryjnym, który symulował warunki z prawdziwego złoża gazu ziemnego. Jak opisują autorzy badań, w specjalnym reaktorze umieścili pokruszoną skałę. Wtłoczyli do środka metan (główny składnik gazu ziemnego), parę wodną i katalizator, a na koniec tlen. Ciśnienie w reaktorze utrzymano takie, jakie zazwyczaj się spotyka w pułapkach gazowych. Było ono 80 razy wyższe od ciśnienia atmosferycznego!

Model laboratoryjny wykazał wydajność reakcji przemiany metanu w wodór na poziomie 45 proc. Najbardziej dogodnymi warunkami okazała się temperatura 800 st. C oraz ilość pary wodnej czterokrotnie większa od ilości gazu ziemnego w złożu. Co więcej, dużo również zależało w badaniach od tego, w jakich skałach znajduje się paliwo kopalne.

Zapalili gaz ziemny w podziemnym złożu, żeby wydobyć wodór

Jeden z wariantów badań zawierał skałę zbudowaną z tlenku glinu (Al 2 O 3 ). Jest to związek obojętny, co poskutkowało wysoką wydajnością produkcji wodoru (55 proc.). Niestety w rzeczywistości skały złożowe nie mają tak prostego składu chemicznego – zbudowane są z dziesiątek minerałów, które mogą reagować z parą wodną czy katalizatorem i tym samym zmniejszać wydajność reakcji.

Naukowcy zapowiadają, że kolejnym krokiem ich badań będzie przetestowanie tej metody w praktyce, czyli na rzeczywistych polach gazowych. Nawet jeśli technika okaże się skuteczna i wydajna, to czy zdobędzie popularność w branży wydobywczej? Biorąc pod uwagę, że mowa tutaj o badaniach prowadzonych w kraju objętym szeregiem sankcji (z którym zerwano wiele współprac naukowych), innowacyjna metoda najwyżej zainteresuje górników i geologów bardziej w takich krajach jak Chiny, Indie czy Iran, aniżeli USA czy kraje europejskie.