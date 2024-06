WTF! – obalamy mity poprawnej pozycji przy biurku

Chyba każdy z nas ma w głowie to, jak mniej więcej powinna wyglądać poprawna pozycja podczas pracy przy komputerze. Ułożenie rąk, nóg, proste plecy, głowa do góry… To są istotne rzeczy, ale wbrew pozorom to nie one są najważniejsze i wcale nie musimy wkładać sobie kija od szczotki za plecy, bo niekoniecznie będzie to dobre rozwiązanie.

Czytaj też: WTF! – wstajesz od biurka zmęczony? Wiemy dlaczego tak się dzieje

Między innymi o tym rozmawiamy w drugiej części materiału z ekspertem Patrykiem Wąsowskim z Warszawskich Kręgów. Dowiecie się z niego też o tym, jak prawidłowo ustawić miejsce pracy, a takę skąd w mieszkaniu Konrada wzięło się krzesło… weselne. Poruszymy też tematy ergonomicznych akcesoriów komputerowych. Czy one w ogóle mają sens?

Koniecznie dajcie znać w komentarzu pod filmem, w jakiej pozycji najczęściej zdarza Wam się pracować i jakie znacie sztuczki na zmniejszenie zmęczenia podczas wielogodzinnej sesji przy biurku. Subskrypcje są oczywiście bardzo mile widziane.