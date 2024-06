Home Nauka i technika System zarządzania akumulatorami wyciska z nich to, co najlepsze. Naukowcy podali pierwsze wyniki

System zarządzania akumulatorami wyciska z nich to, co najlepsze. Naukowcy podali pierwsze wyniki

Diagnostyka predykcyjna to coś, co może zapewnić akumulatorom wielki impuls do rozwoju. Współpraca firmy Eatron Technologies oraz Syntiant w tym zakresie doprowadziła do powstania systemu zarządzania akumulatorami, który wykorzystuje sztuczną inteligencję.