Robotyczna biel czy czerń galaktyki? Takie będą nowe edycje Xbox Series

Konsole Xbox toczą cały czas rywalizację z Playstation 5. Wyniki finansowe wskazują, że zarówno Sony, jak i Microsoft nie mogą narzekać na brak zainteresowania swoimi propozycjami, aczkolwiek to firma z Japonii ma przewagę pod względem ilości sprzedanych urządzeń. A czy nowe Xboxy będą cieszyć się zainteresowaniem?

Xbox Series X i S – jak się prezentują?

Trzy nowe propozycje Microsoftu to Xbox Series S z dyskiem 1 TB, Xbox Series X z dyskiem 1 TB oraz Xbox Series X z dyskiem 2 TB. Pierwsze dwie są białe (Robot White) i całkowicie cyfrowe, czyli bez napędu optycznego oraz bez możliwości jego podpięcia. Edycja z dyskiem 2 TB to z kolei czerń (Galaxy Black) i mamy tu model z napędem. Co ciekawe, pierwsze przecieki o tych białych wersjach pojawiły się już w marcu b.r. – i jak się okazało, były prawdziwe.

Przypomnę, że w 2023 roku Microsoft wprowadził na rynek Xbox Series S 1TB Carbon Black, która jest nieco słabsza od możliwości dawanych przez Series X. Mimo to pozwala na szybkie loadingi podczas rozgrywki oraz zapewnia jakość do 120 FPS. Nowa konsola Series S z dyskiem 1 TB będzie mieć takie same możliwości. Cena ustalona przez producenta to 349,99 USD, co w przeliczeniu daje nam 1400 zł.

Xbox Series X 1TB Digital Edition to z kolei pełna moc konsoli, zapewniająca możliwość zabawy w 4K i płynne działanie popularnych produkcji, jak Call of Duty, Halo, Forza, Diablo itp. Tutaj cena została ustalona na 449,99 USD, czyli ok. 1800 zł. Ostatnia nowość to Xbox Series X – 2TB Galaxy Black Special Edition. Ma być to najsilniejsza z obecnie dostępnych konsol, a podobno jej design został zainspirowany nocnym niebem. Tutaj cena wyniesie 599,99 USD, co daje nam ok. 2,4 tys. zł.

Wszystkie konsole powinny być dostępne w drugiej połowie tego roku. Jak jednak podkreśla Microsoft, lokalne ceny mogą różnić się od rekomendowanych.