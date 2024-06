YouTube Premium zyska nowe plany subskrypcyjne

YouTube Premium da nam większy wybór planów subskrypcyjnych

Subskrypcja na YouTubie została pierwotnie wprowadzona jeszcze w 2015 roku, na początku pod nazwą Red, która została przemianowana na Premium w 2018 roku. Rok później firma wprowadziła ją także do Polski. Po czterech latach zyskaliśmy więc dostęp do wszystkich funkcji przygotowanych dla subskrybentów w ramach trzech planów subskrypcyjnych – Indywidualnego, Rodzinnego lub Studenckiego. Pod koniec zeszłego roku cennik tych planów uległ zamianie, przez co teraz musimy płacić za nie odpowiednio 25,99 zł, 46,99 zł lub 14,99 zł miesięcznie.

Czytaj też: Chcesz kupić taniej YouTube Premium? Lepiej tego nie rób.

Chociaż obecnie YouTube zajęty jest przede wszystkim walką z użytkownikami blokującymi reklamy na platformie oraz z tymi, wykorzystującymi VPN do dokonywania płatności w tańszych krajach, nie zapomina o dodawaniu nowych funkcji. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że użytkownicy Androida w USA dostaną funkcję „Jump Ahead”, czyli narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które analizuje dane dotyczące oglądalności i identyfikuje najpopularniejsze segmenty filmu, umożliwiając użytkownikom przeskakiwanie bezpośrednio do tych momentów za pomocą specjalnego przycisku.

Czytaj też: Zasypiasz podczas oglądania filmów? Nowa funkcja YouTube’a Ci się przyda

Shortsy na Androidzie zaczną obsługiwać Obraz-w-Obrazie, dzięki czemu nie trzeba będzie podczas ich oglądania mieć otwartej aplikacji YouTube. Serwis testuje też eksperymentalną funkcję o nazwie „Inteligentne pobieranie filmów Short”. Ma ona automatycznie pobierać partię krótkich filmików na nasze urządzenie, byśmy mogli oglądać je w każdej chwili, nawet kiedy jesteśmy offline.

Czytaj też: YouTube proponuje użytkownikom dodawanie notatek do filmów, aby pomóc w ich ocenie

Okazuje się, że na tym nie koniec, bo zgodnie z najnowszymi doniesieniami, YouTube Premium może mieć wkrótce nowe plany subskrypcyjne. Jakie? Tego niestety nie wiemy, ale ich nadejście potwierdziła sama firma na stronie wsparcia:

Zobowiązujemy się do zapewnienia członkom większego wyboru planów poprzez rozszerzenie naszej obecnej oferty na większą liczbę regionów, a także wprowadzenie nowych planów i poszukiwanie sposobów dzielenia się korzyściami ze znajomymi w przyszłości!

Czytaj też: Google rozważa doklejanie reklam do wideo w YouTube, żebyś nie mógł się ich łatwo pozbyć

Trudno tak naprawdę powiedzieć, co to może być, jednak biorąc pod wuagę duży nacisk, jaki Google kładzie na sztuczną inteligencję, prawdopodobnie będzie to związane właśnie z tym. Możliwe, że tak samo jak w Google One, pojawi się plan YouTube Premium AI, który wprowadzi dla użytkowników wiele nowych narzędzi sztucznej inteligencji, choć żebyśmy chcieli za to dodatkowo płacić, będą musiały być naprawdę tego warte.