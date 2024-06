Home Nauka Wytwarza zielony wodór i magazynuje energię. Ta technologia sięga czasów Edisona

Wytwarza zielony wodór i magazynuje energię. Ta technologia sięga czasów Edisona

Wodór do paliwo z potencjałem, choć do tej pory jego produkcja wykorzystywała często paliwa kopalne. Kłóci się to z ideą wytwarzania ekologicznego paliwa, którego spalanie nie prowadzi do powstawania emisji gazów cieplarnianych. Holendrzy postanowili to zmienić.