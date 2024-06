Żywotność paneli słonecznych wydłużona dzięki chińskiej folii? Nawet o kilkadziesiąt lat!

W czasopiśmie naukowym Solar Energy Materials and Solar Cells możemy zapoznać się z artykułem badaczy z Chińskiej Akademii Nauk, którzy rozwiewają obawy związane z ograniczeniem żywotności ogniw fotowoltaicznych typu HTJ (z heterozłączem). Przeprowadzili oni szereg testów na modułach, które wcześniej pokryto specjalną folią.

Chodzi tutaj dokładnie o powłokę ochronną wykonaną z elastomeru poliolefinowego (ang. polyolefin elastomer, POE) stosowaną jako materiał enkapsulacyjny dla paneli słonecznych. Jak przyznają naukowcy w swoim artykule, głównymi przyczynami degradacji ogniw HTJ pod wpływem promieniowania ultrafioletowego jest spadek prądu zwarciowego. Można temu zaradzić, stosując folię z POE.

Chińscy naukowcy badali ogniwa słoneczne typu HTJ pod kątem żywotności. Specjalna folia z POE pomaga w chińskich warunkach klimatycznych na wydłużenie aktywności paneli słonecznych

Żywotność paneli słonecznych w warunkach chińskich może wynosić ponad 30 lat

W badaniach wykorzystano dwa zestawy paneli słonecznych: pierwszy został pokryty pasywną warstwą POE (UVP), drugi – aktywną, działającą „odcinająco” na promieniowanie ultrafioletowe (UVC). Moduły badawcze poddano testom napromieniowania UV od 60 kWh do 300 kWh w specjalistycznych komorach w Krajowym Centrum Kontroli Jakości Produktów Fotowoltaicznych w Chinach. Okazało się, że ogniwa z folią UVC mają wydłużoną żywotność średnio o 4,2 roku.

Uczeni nie ograniczali się tylko do promieniowania UV w swoich pracach. W dalszych krokach sprawdzili wpływ wysokiej temperatury i wilgotności na moduły ze specjalną folią. 15 próbek UVC poddano działaniu wilgotnego powietrza. Podzielono je na trzy grupy, które odpowiednio wystawiono w temperaturze 85 st. C i 85 proc. wilgotności, 55 st. C i 85 proc. oraz 25 st. i 85 proc. Moduły przebywały w takich warunkach przez 500 godzin, a co 50 godzin mierzono parametry pracy.

Wyniki skorelowano z warunkami pogodowymi występującymi w konkretnych miastach Chin. Wykazano, że systemy fotowoltaiczne z folią POE znajdujące się w Daqing (północno-wschodnie Chiny, mroźny, suchy klimat) i Ningxia (środkowe Chiny, Wyżyna Lessowa, krajobraz pustynny) mogą osiągać żywotność powyżej 30 lat, ponieważ w tych miejscach jest mniejsze promieniowanie UV i niższa wilgotność powietrza.

Doniesienia chińskich naukowców trudno na pierwszy rzut oka przyrównać do warunków polskich, czy ogólnie europejskich. Czy dodatkowa folia POE również pomogłaby w wydłużeniu żywotności paneli słonecznych na terenie naszego kraju? Możemy to sprawdzić tylko poprzez przeprowadzenie podobnych testów w polskich warunkach klimatycznych oraz korelując wyniki do konkretnych wartości temperatury i wilgotności panujących np. w Krakowie, Poznaniu czy Gdańsku.