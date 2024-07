Home Tech Ale się porobiło. Rekordowa baza danych haseł w sieci. Mogą być tam i Twoje

Chociaż eksperci twierdzą, że hasła nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa w internecie, pozostają one głównym filarem cyfrowej ochrony większości ludzi. Dlatego też mamy do czynienia z bardzo groźnym zjawiskiem – w ręce hakerów wpadła baza haseł i loginów z miliardami rekordów. Co ciekawe – ma ona formę zwykłego pliku tekstowego, a więc każdy może go otworzyć i wykorzystać zgromadzone dane.