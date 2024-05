Dzięki nowej funkcji Menedżera haseł Google możesz dzielić się swoimi hasłami z bliskimi

Menedżer haseł Google pozwoli na udostępnianie haseł. W końcu!

Kiedy mówimy o bezpieczeństwie w sieci, nie można nie wspomnieć o menedżerach haseł, które zdejmują z nas nie tylko obowiązek pamiętania naszych danych logowania, ale przede wszystkim wymyślania odpowiednio silnych haseł. Program robi to za nas, a potem wszystko przechowuje w bezpieczny i prywatny sposób. Jednym z przykładów takich narzędzi jest Menedżer haseł Google, z którego korzystać możemy zarówno na komputerze, jak i smartfonie, a gigant z Mountain View regularnie dba, by wprowadzać do niego stosowne ulepszenia.

Jednym z nich jest opcja udostępniania haseł. Nie jest to aż taka nowość, bo pierwsze wzmianki o testowaniu takiej funkcji pojawiły się już w połowie zeszłego roku, ale dopiero w lutym Google oficjalnie to potwierdził. Teraz nadszedł koniec oczekiwania, bo dowiedzieliśmy się, że opracowywana nowość w końcu została udostępniona. Firma ogłosiła dodanie funkcji w Menedżerze haseł Google w ramach aktualizacji Usług Google Play z maja 2024 r. (wersja 24.20). Bardzo istotny jest tutaj pewien szczegół, bo żeby udostępnić komuś hasło, ta osoba musi być w naszej grupie rodzinnej, inaczej nie będzie to możliwe.

Nowa funkcja umożliwiająca bezpieczne udostępnianie haseł grupie rodzinnej w Menedżerze haseł Google. Gdy udostępnisz hasło, członkowie grupy rodzinnej otrzymają w Menedżerze haseł Google jego kopię gotową do użycia. – wyjaśnił Google na swojej stronie pomocy.

Od teraz Menedżer haseł Google pozwoli na:

Udostępnianie haseł tylko osobom zaufanym — będziemy mogli udostępniać hasła tylko znajomym i członkom rodziny, którym ufamy i których wcześniej dodaliśmy do grupy rodzinnej.

Kontrolę dostępu – przez cały czas będziemy mieć pełną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do naszych haseł i jak długo może z nich korzystać.

Szyfrowanie — wszystkie udostępniane hasła będą szyfrowane, zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania.

Wygodne udostępnianie — udostępnianie haseł jest łatwe i proste, wystarczy kilka kliknięć w Menedżerze haseł Google.

Funkcja ta może się przydać w wielu sytuacjach, kiedy chcemy komuś podać dane logowania np. do platformy streamingowej, sieci VPN czy sklepu internetowego itp. Nowość jest obecnie wdrażana i jak na razie dostępna jest na Androidzie. Zapewne więc na wersję w przeglądarce Chrome na komputerach będziemy musieli jeszcze poczekać.