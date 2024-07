Amazon pokazuje, że potrafi w procesory. Jego Graviton4 bije modele Intela i AMD

Linia procesorów serwerowych AWS Graviton firmy Amazon, oparta na architekturze ARM, została zaprojektowana przez spółkę zależną Annapurna Labs. W 2018 roku wprowadziła procesory dla Elastic Compute Cloud. Te niestandardowe chipy krzemowe, wyposażone w 64-bitowe rdzenie Neoverse, zasilają instancje AWS A1 dostosowane do obciążeń ARM, takich jak usługi internetowe, buforowanie i mikrousługi.

Co potrafi Graviton4?

Graviton4 to procesor chmurowy wyłącznie dla serwerów chmurowych AWS (Amazon Web Services). Zawiera 96 ​​rdzeni Arm Neoverse V2, każdy z 2MB pamięci podręcznej L2. Chip obsługuje także 12 kanałów pamięci RAM DDR5-5600, co pozwala mu na elastyczne zmiany jej przepustowości. W stosunku do poprzedniej generacji można stworzyć nawet trzykrotnie większą liczbę procesorów wirtualnych i pamięci RAM. Annapurna Labs twierdzi również, że aplikacje internetowe są o 30% szybsze, o 40% szybsze bazy danych, a wydajność oprogramowania Java wzrasta o co najmniej 40%.

Testy Graviton4 zostały przeprowadzone na Ubuntu 24.04. Testy porównawcze obejmowały obciążenia HPC, takie jak miniFE (modelowanie elementów skończonych) i Xcompact3d. Nowy procesor oczywiście pobił swojego poprzednika, a także chipy AMD EPYC „Genoa” i Xeon. Szczególnie dobry wynik uzyskał w teście porównawczym ACES DGEMM HPC, gdzie 96-rdzeniowiec zaliczył 71 131 punktów, wyprzedzając również 96-rdzeniowy procesor AMD EPYC 9684X -wynik 53 167 punktów.

Pod względem kompilacji kodu Graviton4 znacznie wyprzedził 128-rdzeniowy flagowy model Ampere Altra Max, ale pozostawał w tyle za procesorami Xeon i EPYC o różnej liczbie rdzeni. Jednak pokonał EPYC 9754 w teście kompilacji Timed LLVM. Procesor Amazona okazał się również nie do pobicia w kompresji 7-Zip, prawie trzykrotnie zwiększając wydajność swojego poprzednika w algorytmach takich, jak ChaCha20.

Graviton4 jest najszybszym jak dotąd procesorem serwerowym ARM. Ale na horyzoncie mamy już Granite Rapids od Intela oraz Turin od AMD. Czy dadzą radę prześcignąć procesor Amazona?