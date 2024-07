AMD potwierdza: ​​Zen 6 i Zen 6c pojawią się w 2025 roku.

Oczekuje się, że architektura Zen 5, będąca następną generacją rdzeni procesorów AMD, zapewni 16% lesze IPC (liczba instrukcji na zegar) i spory wzrost liczby rdzeni – o 33%. Ma również dawać ulepszenia w kilku obszarach technicznych, w tym w procesach pobierania i dekodowania, a także zwiększoną przepustowość pamięci podręcznej. AMD planuje zaoferować zarówno zorientowane na wydajność rdzenie Zen 5, jak i zoptymalizowane obszarowo rdzenie Zen 5c, zwiększając efektywność kosztową i upraszczając zarządzanie systemem.

My tu o Zen 5, a Zen 6 już w 2025 roku

Mikroarchitektura RDNA 3.5 przyniesie sporą aktualizację dla Radeona 780M, zwiększającą wydajność o 19-32% w porównaniu do procesorów Ryzen poprzedniej generacji. Jest to możliwe dzięki zmianom bloku IP w iGPU, które wprowadzono na wzór rozwiązań używanych w smartfonach przez firmę Samsung. Ponadto AMD idzie w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji dzięki swojej jednostce NPU XDNA 2 zbudowanej w oparciu o technologię Xilinx i zintegrowanej z serią procesorów mobilnych Ryzen AI 300, które również korzystają z nowej architektury Zen 5 i grafiki RDNA 3.5.

Dominacja AMD na rynku procesorów serwerowych stoi jednak pod znakiem zapytania, ponieważ po raz pierwszy od dekady Intel ma szansę stanąć na czele. Wszystko dzięki zbliżającej się premierze linii 128-rdzeniowych procesorów Granite Rapids-AP. Ma mieć to miejsce we wrześniu, zaś z listopadzie powinna zostać zaprezentowana na targach Supercomputing rodzina AMD Turin, oparta na Zen 5 i Zen 5c.

A co wiemy, na temat Zen 6 i Zen 6c? Praktycznie nic – poza potwierdzeniem, że mają wejść do użytku w przyszłym roku. Biorąc jednak pod uwagę, jak zmienia się Zen 5 w stosunku do Zen 4, można spodziewać się zwiększenia wydajności, a plotki donoszą, że architektura ta będzie posługiwać się całkowicie nowym kontrolerem pamięci, co dodatkowo zwiększy jej moce przerobowe. Mówi się także, że w Zen 6 możemy oczekiwać nawet 32 rdzeni.