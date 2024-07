Home Tech Ryzen 9 9950X przetestowany. Jak wypada nowy flagowiec AMD w porównaniu z konkurencją?

Ryzen 9 9950X przetestowany. Jak wypada nowy flagowiec AMD w porównaniu z konkurencją?

AMD Ryzen 9 9950X to najszybszy procesor Zen 5 do komputerów stacjonarnych. Choć nie wprowadzono go jeszcze oficjalnie na rynek, został przetestowany w Cinebench, a my znamy wyniki. I wszystko wskazuje na to, że może porządzić na rynku.