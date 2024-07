AMD Ryzen 9 9950X daje czadu! W testach osiąga niemal 6 GHz

Jak podawałem wczoraj, premiera układów Ryzen 9 została przesunięta. Pierwsze modele pojawią się 8 sierpnia, a kolejne – tydzień później. AMD chce mieć pewność, że wszystkie trafią na rynek w stanie perfekcyjnym i nie będą sprawiać użytkownikom żadnych kłopotów. Co przyniesie nam flagowiec tej generacji?

Ryzen 9 9950X – pełna moc Zen5

Premiera rodziny Ryzen 9 jest ciekawa nie tylko dlatego, że na rynek trafią nowe, silne układy, ale również z powodu debiutu architektury Zen 5. W przypadku modelu Ryzen 9 9950X mamy maksymalne taktowanie 5,7 GHz oraz TDP 170 W. Ten TDP to jeden z najwyższych parametrów w rodzinie Granite Ridge. Testowany układ został prawdopodobnie podkręcony, ponieważ momentami osiągał nawet imponujące 6,7 GHz.

Jednak aby było to możliwe, do chłodzenia musi zostać użyty ciekły azot. A ilu użytkowników ma taki system chłodzenia w domu? No właśnie. Poniższe wyniki Geekbench pokazują mocne rezultaty w teście zarówno jednego, jak i wielu rdzeni. Taktowanie bazowe wynosiło w obu przypadkach 3,60 GHz, a maksymalnie podnosiło się do 5,9 Ghz. Co mówią nam uzyskane punkty?

Ryzen 9 9950X jest – w stosunku do poprzednich testów – o 10% szybszy przy teście jednego rdzenia i aż o 26% szybszy przy wielu rdzeniach. Tak czy owak jedno jest pewne: zapowiada się naprawdę mocny układ, a AMD zrobiło kawał dobrej roboty. I tak trzymać!