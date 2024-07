AMD opóźnia premierę Ryzen 9000 do sierpnia. Co się stało?

Nowe daty wprowadzenia Ryzenów najnowszej generacji na rynek to 8 i 15 sierpnia. Pierwsza fala to modele Ryzen 5 i Ryzen 7, a najpotężniejsze Ryzen 9 mają pokazać się tydzień później. AMD usprawiedliwia zmianę tym, że chce dostarczyć układy perfekcyjne, które nie zaskoczą w nieprzyjemny sposób. W ten sposób wbija dyskretnie szpilę Intelowi, który w sierpniu wprowadzi aktualizację kodu dla nie do końca sprawnie działających układów 13. i 14. generacji.

Ryzen 9000 – procesory, na które warto czekać

Przedstawiciel AMD powiedział serwisowi PCWorld, że opóźnienie wynika z problemów z jakością pierwszej fali chipów. Firma chce mieć pewność, że każdy chip, który trafi do sprzedawców detalicznych w momencie premiery, zostanie wcześniej sprawdzony i będzie dawał 100% swoich możliwości. W związku z powyższym układy, które już zostały rozesłane do sprzedawców, zostały zwrócone producentowi.

Kontrola jest bardzo intensywna, dlatego procesory Ryzen 7 9700X (8 rdzeni) i Ryzen 5 9600X (6 rdzeni) trafią do sprzedaży już 8 sierpnia, a Ryzen 9 9950X (16 rdzeni) i Ryzen 9 9900X (12 rdzeni) 15 sierpnia. Niestety, nie podano przy tej informacji, jakie będą ich ceny. Cena detaliczna Ryzen 9 7950X ostatniej generacji wynosiła ponad 2,3 tys. zł, podejrzewam zatem, że w przypadku nowych modeli będzie podobna lub nieco wyższa.

Czytaj też: AMD potwierdza: ​​Zen 6 i Zen 6c pojawią się w 2025 roku.

Warto dodać, że na tym nie koniec. Jeszcze w tym roku – lub na początku przyszłego – AMD wzbogaci swoją ofertę o układy Ryzen 9000 X3D, wykorzystujące funkcję V-Cache do przyśpieszania rozgrywek. A póki co przecieki sugerują, że Ryzen 9 9950X ma wydajność lepszą o 30% od Intel Core i9-14900K. Dla osób, które chcą mieć maksymalną moc obliczeniową to z pewnością świetna informacja. Ale zaczekajmy, aż będzie można przetestować je w praktyce.