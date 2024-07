ARM rzuca wyzwanie technologiom Nvidii i AMD. Oto superskalowanie ASR

ASR to skrót od Accuracy Super Definition. Jest to technologia zwiększania rozdzielczości, która dziedziczy pewne właściwości po… FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2) od AMD. Dlaczego? Cóż, odpowiedź jest banalnie prosta – ponieważ AMD udostępniło swoją technologię w modelu open source. Jak widać – przyniosło to efekty.

Jak działa ASR? Czego możemy się spodziewać?

ARM stwierdziło, że wraz z rosnącymi możliwościami smartfonów trzeba dodatkowo uatrakcyjnić cyfrowe rozrywki. Funkcja ASR (Accuracy Super Resolution) to autorskie rozwiązanie, które korzysta z ciekawego sposobu “tymczasowego skalowania”. Polega to na tym, że wykorzystywane są informacje z wielu klatek w celu wygenerowania jednego, znacznie udoskonalonego wyniku. Dziedzictwo FSR 2 pozwoliło na stworzenie podobnego API dla deweloperów, co ułatwi im wdrażanie ASR w różnych aplikacjach i grach.

ARM pokazało pierwsze, wstępne testy wykorzystania technologii ASR w praktyce. Użyty został oczywiście własny procesor graficzny Arm Immortalis-G720, a wyświetlanie obrazu odbywało się w rozdzielczości 2800×1260 px. Jak podaje producent, dzięki ASR pojawiło się aż o 53% więcej klatek na sekundę. Co istotne – używanie ASR nie spowodowało wzrostu temperatury podzespołów.

Warto podkreślić, że to dopiero pierwsze testy, a technologia jest cały czas dopracowywana. Nie ma co prawda informacji, kiedy ARM planuje jej wdrożenie, jednakże jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinno to nastąpić jeszcze w tym roku. Gry mobilne na pewno dzięki niej zyskają.