Handheld ROG Ally X oficjalnie dostępny. Znamy cenę, specyfikację oraz zastosowane rozwiązania

Choć mobilne granie kojarzy się większości ludzi ze smartfonami, handheldy mają się dobrze i wciąż jest na nie globalne zapotrzebowanie. ROG Ally X wprowadza kilka ulepszeń w stosunku do swojego poprzednika, które zapewniają lepszą wydajność i funkcjonalność entuzjastom przenośnego grania. Lista zmian nie jest jednak długa.

Co potrafi ROG Ally X?

ASUS ROG Ally X zapewnia lepszą ergonomię, łatwiejszy chwyt i usprawnione chłodzenie. Ma prawie takie same wymiary jak jego poprzednik, z tą różnicą, że teraz jego wysokość została zwiększona o 4,5 mm, aby zapewnić lepszy i mniej męczący chwyt podczas dłuższych sesji grania. Nowe chłodzenie to o 23% mniejsze wentylatory. Dzięki dodanemu trzeciemu otworowi wentylacyjnemu na górnej krawędzi ROG Ally X, umożliwia o 24% większy przepływ powietrza, co zapewnia lepsze chłodzenie podzespołów.

Urządzenie ma nową, czarną obudowę o bardziej zaokrąglonym kształcie w celu usprawnienia ergonomii. Pod tym kątem usprawniono również elementy sterujące – w tym zmieniono ich ułożenie. Przyciski makro są teraz mniejsze, a joysticki oferują sztywniejsze sprężyny i dłuższą żywotność wynoszącą 5 milionów cykli. Dostępny jest również dodatkowy port USB Type-C zgodny z Thunderbolt 4, który zapewnia obsługę stacji dokujących oraz zewnętrznych procesorów graficznych innych firm.

Czytaj też: MSI Claw – nowy konkurent dla Legion Go oraz ROG Ally. A może i Steam Decka?

ROG Ally X otrzymał 24 GB pamięci RAM LPDDR5 (o 16 GB więcej niż w ROG Ally). Ulepszono nie tylko rozmiar pamięci RAM, ale także częstotliwości taktowania – wzrosła z 6400 MHz do 7500 MHz, co wpływa na ogólną wydajność bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w APU, którym nadal jest AMD Ryzen Z1 Extreme. Ale przeprojektowano płytę główną, umożliwiając używanie dysków SSD 2280. Fabrycznie jest to SSD NVMe o pojemności 1 TB, czyli dwa razy więcej od poprzednika. Zmiany na lepsze nie ominęły baterii – tu również pojemność zwiększyła się dwakroć, do 80 Wh.

A za ile to wszystko? Asus ROG Ally X można obecnie kupić na stronie producenta oraz w wybranych sieciach w USA za 799,99 USD, czyli ok. 3150 zł. Czy urządzenie warte jest tej ceny? Cóż, na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie samodzielnie.