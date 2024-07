Lubisz nowości? Black Myth: Wukong za darmo z kartą graficzną GeForce 40

Wszyscy lubimy promocje, prawda? Black Myth: Wukong to produkcja, która kosztuje w przedsprzedaży na Steam 249 zł. Jednak dzięki współpracy jej producenta – Game Science – z Nvidią, możesz wejść w jej posiadanie bez ponoszenia żadnych kosztów. A to okazja naprawdę warta wykorzystania!

Black Myth: Wukong – kto otrzyma grę?

Czym tak właściwie jest Black Myth: Wukong? Opis na Steam informuje, że to “gra RPG akcji, osadzona w świecie chińskiej mitologii. Wcielisz się w Przeznaczonego i ruszysz ku wyzwaniom oraz niezwykłym przygodom, by odkryć prawdę osnutą cieniem wspaniałej legendy.” Co ma z tym wspólnego Nvidia? Otóż przy zakupie objętych promocją kart graficznych GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER i 4070 oraz wyposażonych w nie komputerów stacjonarnych, a także laptopów z kartą graficzną GeForce RTX 4090, RTX 4080 lub RTX 4070, nabywca dostanie kod do wykorzystania na wspomnianym Steam.

Data premiery gry to 20 sierpnia i już tego dnia będzie można się bawić. A co warto podkreślić, produkcja Game Science korzysta z technik Nvidii, dodatkowo wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu rozgrywka będzie jeszcze bardziej efektowna i immersyjna. A gdzie możesz nabyć sprzęty z RTX-ami kwalifikującymi Cię do otrzymania bonus? Wybrane produkty będą dostępne u sprzedawców i dostawców na całym świecie. Przejdź na stronę promocji Black Myth: Wukong, aby zobaczyć listę partnerów uczestniczących w akcji.

W chwili obecnej techniki RTX są wspierane przez ponad 500 gier i aplikacji, a teraz dołącza do nich m.in. mająca niedawno premierę gra Wuthering Waves. Dzięki temu rozgrywki będą bardziej responsywne i wciągające. Przy okazji Nvidia przypomina, że laptopy z kartami GeForce RTX to najlepszy wybór między innymi dla uczniów oraz studentów. Dlaczego? Ponieważ oferują narzędzia wspierające naukę oraz działania kreatywne.

Dlatego jeśli myślisz o zakupie laptopa dla dziecka – postaw na model mający kartę GeForce na pokładzie!