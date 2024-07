Oto przyszłość wojny. Brytyjski pojazd wojskowy zaczął strzelać laserami

Wielka Brytania z powodzeniem przetestowała system broni laserowej dużej mocy firmy Raytheon na pojeździe opancerzonym

Brytyjska Agencja ds. Sprzętu Obronnego i Wsparcia (DE&S) ogłosiła pomyślne przetestowanie systemu broni laserowej dużej mocy (HELWS) firmy Raytheon, który został zintegrowany z pojazdem bojowym krajowej armii. To pierwszy tego rodzaju test przeprowadzony w Wielkiej Brytanii, a został on zrealizowany we współpracy zarówno z firmą, jak i z Laboratorium Nauki i Technologii Obrony (DSTL). Odbył się z kolei na poligonie DSTL w Porton Down, gdzie HELWS wystrzelił z pełną mocą z pokładu opancerzonego pojazdu Wolfhound brytyjskiej armii.

Zaprojektowany do zwalczania konkretnych dronów, system HELWS został opracowany w taki sposób, aby był kompatybilny z istniejącymi systemami obrony powietrznej Wielkiej Brytanii, a w tym z radarami i centrami dowodzenia. Ponadto wyróżnia się mobilnością, niskim kosztem i łatwością obsługi, a wedle zapewnień producenta, może śledzić i zwalczać wiele celów z niezwykłą prędkością. Co ciekawe, system ten został już certyfikowany do użytku bojowego przez Siły Zbrojne USA i przeszedł ponad 40000 godzin testów, podczas których zestrzelił ponad 400 celów w postaci głównie dronów zaliczających się do klasy 1 wedle standardów NATO. Mowa więc o bezzałogowcach powietrznych o wadze poniżej 150 kg z typową wysokością operacyjną na poziomie 1524 metrów i zasięgiem do 50 km.

Pomyślne zamontowanie HELWS na pojeździe opancerzonym Wolfhound stanowi znaczący krok naprzód w programie demonstracyjnym Land Laser Directed Energy Weapon (LDEW) brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Trudno się temu dziwić, bo program LDEW ma na celu zwiększenie zdolności operacyjnych brytyjskiej armii na polu walki. Następna faza testów obejmie próby z udziałem personelu wojskowego jeszcze w tym roku, aby dalej ocenić możliwości systemu w rzeczywistych scenariuszach. Ta faza pozwoli także brytyjskim żołnierzom zapoznać się z systemem i dostosować wymagania do przyszłych możliwości.

Od czasu wynalezienia laserów w latach 60. XX wieku były one postrzegane jako potencjalnie przełomowa broń. Mogą przecinać stal, poruszają się z prędkością światła, natychmiast angażują wiele celów dzięki posługiwaniu się energią o prędkości światła, a ich amunicja (prąd) jest potencjalnie nieskończona i bardzo tania w stosunku do tradycyjnej amunicji. Do tej pory wyzwaniem było jednak opracowanie praktycznej broni laserowej, która byłaby wystarczająco potężna, dokładna i na dodatek przenośna, ale oto dostaliśmy kolejne potwierdzenie, że rozwój technologiczny umożliwił tworzenie spójnej wiązki o praktycznym i destrukcyjnym potencjale.