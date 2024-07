Home Nauka Wow! Chiny chcą zniszczyć planetoidę. To ma być chiński system obrony planetarnej

Wydarzenie rodem z filmów z serii Star Trek czy Gwiezdne wojny, ale odbywające się w rzeczywistości? Już raz mieliśmy z czymś takim do czynienia, gdy amerykańska sonda kosmiczna przemieszczająca się z ogromną prędkością celowo uderzyła w planetoidę, starając się zmienić trajektorię jej lotu. Wszystko wskazuje na to, że nie był to ostatni raz i czeka nas kolejna misja tego typu. Tym razem jednak za uderzenie w planetoidę odpowiadać będą Chińczycy.