Chiny przestaną być ślepe na śmiercionośną broń. Właśnie stworzył wyjątkowo skuteczny system obrony

O ile broń posiada i przetestowało już kilka krajów, to wciąż wszystkie te kraje mają problem z wykrywaniem broni hipersonicznej lecącej w ich kierunku. Teraz jednak okazuje się, że Chiny mogły dokonać przełomu w tej dziedzinie.

Najnowsze informacje wskazują, że nowatorski radar opracowany przez naukowców z Państwa Środka jest w stanie jednocześnie śledzić nawet dziesięć pocisków hipersonicznych poruszających się z prędkościami do 20 Mach, czyli dwudziestokrotnie wyższych od prędkości dźwięku i to w promieniu 600 kilometrów od radaru. Warto tutaj pamiętać, że pocisk poruszający się z prędkością 20 Mach, odległość rzędu 600 kilometrów przemierza w ciągu dwóch minut. Niezależnie jednak od tego, posiadanie takiego radaru pozwala zareagować, zanim pocisk dotrze do celu.

Naukowcy nazywają swoje nowatorskie urządzenie mikrofalowym radarem fotonicznym. Symulacje wykazują, że jest ono w stanie nie tylko wykryć i śledzić pociski hipersoniczne, ale co szczególnie ważne, jest w stanie odróżnić rzeczywiste pociski od tzw. fałszywych sygnałów, które tylko pozorują obecność zbliżającego się pocisku.

Opracowany przez Chińczyków radar jest na tyle kompaktowy, że śmiało można go instalować na pokładzie samolotów służących w ramach komponentu obrony powietrznej, a nawet na samych rakietach. Przy tak niepozornych rozmiarach jednocześnie jest on niezwykle precyzyjny. Badania wykazały, że jest on w stanie prawidłowo identyfikować obiekty i ich położenie z dokładnością do 28 centymetrów, nawet jeżeli te poruszają się z prędkościami rzędu 7 kilometrów na sekundę.

Według doniesień chińskich mediów nowy system radarowy został wyposażony w lasery, które przekazują informacje – jak to lasery – z prędkością światła. Zasada działania urządzenia opiera się o wytwarzanie i analizowanie skomplikowanych sygnałów mikrofalowych, które służą do precyzyjnego pomiaru wszelkich obiektów poruszających się w przestrzeni wokół radaru z ogromnymi prędkościami.

Radary pozwalające na precyzyjne śledzenie pocisków hipersonicznych są niezbędnym elementem systemu obrony. To na informacjach z takich radarów będą się opierać systemy wystrzeliwania pocisków przechwytujących, czy też broni laserowej zdolnej do niszczenia nadlatujących pocisków.

Naukowcy przyjrzeli się także jeszcze jednej kwestii. Otóż pocisk hipersoniczny poruszający się z maksymalną prędkością pozostawia na ekranach radarów swoistą poświatę, czy też obrazy fantomowe, które teoretycznie można byłoby wziąć za faktyczne pociski. Aby uniknąć takiego fundamentalnego błędu chińscy konstruktorzy umożliwili radarowi wysyłanie fal mikrofalowych o trzech różnych częstotliwościach, co pozwala zwiększyć precyzję wykrywania i jednocześnie wyeliminować owe fałszywe sygnały.