Chińczycy dokonali wielkiego odkrycia. Nieznane wcześniej minerały zapewnią im przewagę

Jak wyjaśniają tamtejsi naukowcy, chodzi o odkrycie na terenie największej na świecie kopalni metali ziem rzadkich. Bayan Obo, która znajduje się w regionie autonomicznym Mongolia Wewnętrzna, może być źródłem zasobów kluczowych dla dziedzin takich jak technologia, energetyka i obronność. Geolodzy nazwali te minerały oboniobitem oraz skandofluoroekermanitem. Stanowisko w tej sprawie zabrali już przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Mineralogicznego, którzy potwierdzili nadanie im statusu nowych minerałów. Zatwierdzone zostały również przytoczone nazwy.

Znalezione przez chińskich naukowców minerały wykazują właściwości, które mają okazać się bardzo istotne dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Mówi się o ich stosowaniu na przykład w badaniach nad nowymi materiałami, rozwoju energetyki, postępach w technologiach informacyjnych, lotnictwie, obronności i przemyśle wojskowym. Taki ogrom zastosowań zapewni więc Państwu Środka sporą przewagę nad Zachodem.

Dwa nieznane do tej pory minerały zostały znalezione przez chińskich geologów na terenie największej kopalni metali ziem rzadkich – Bayan Obo

Co wiemy na temat samych minerałów? Oboniobit ma barwę od żółtobrązowej do brązowej. Jego strukturę można porównać do płytek o wielkości od 20 do 100 mikrometrów. W przypadku drugiego z odkryć chodzi natomiast o pierwszy znaleziony na terenie Chin minerał ze skandem w składzie. Jego kolor jest jasnożółty lub jasnoniebieski, a strukturę wewnętrzną tworzą obiekty o średnicy do 350 mikrometrów.

Chiński cud gospodarczy wzbudza podziw na całym świecie, ale jednocześnie dostarcza powodów do obaw. Coraz większa dominacja Chin w dziedzinach takich jak motoryzacja (w szczególności sektor elektrycznych samochodów) oraz odnawialne źródła energii sprawia, że kraje Zachodu muszą szukać sposobów na odzyskanie dawnej pozycji. Ale czy sytuację da się jeszcze odwrócić?