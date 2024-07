Chińskie ogniwo słoneczne wygląda skromniutko, ale produkuje ogrom energii. Jakim cudem?

Wysoka stabilność i trwałość są wymieniane jako jedne z podstawowych zalet organicznych ogniw słonecznych (ang. organic solar cells, OSC). Wciąż jednak do ich wysokiej, konkurencyjnej wydajności bardzo daleko. Najnowsze osiągnięcie chińskich naukowców z Uniwersytetu Technologicznego w Wuhan i Centralnego Uniwersytetu Południowego w Changsha budzi wiele nadziei na przyszłość. Jak twierdzą uczeni, udało im się stworzyć ultra cienkie ogniwo słoneczne o stosunku mocy do masy na poziomie 39 W/g.

O przełomowym dokonaniu dowiadujemy się z czasopisma Journal of Materils Chemistry A. Autorzy artykułu przedstawiają w nim OSC o grubości mniejszej niż 1,5 mikrometra! Wyróżnia się ono podwójną warstwą transportującą dziury (ang. holes transporting layer, HTL) zbudowaną z konwencjonalnych materiałów stosowanych w tej technologii, czyli PEDOT:PSS i ITO (tlenku indowo-cynkowego).

Prototypowe organiczne ogniwa słoneczne mają rozmiary kwadratu o boku 0,7 centymetra / źródło: https://doi.org/10.1039/D4TA01679C, supplementary files

Organiczne ogniwo słoneczne z rekordowym stosunkiem mocy do masy powstało w Chinach

Pomiędzy obiema warstwami HTL umieszczono specjalną interfazę z tlenku molibdenu (MoO 3 ). To ona przyczyniła się do niespotykanego wzrostu wydajności ogniwa. Podczas testów prototypowy moduł słoneczny osiągnął sprawność konwersji energii rzędu 17 proc. Stosunek mocy do masy był na poziomie 39,3 W/g – naukowcy zachwalają te wyniki jako jedne z najwyższych dla urządzeń tego typu.

Mało tego miniaturowe ogniwo słoneczne okazało się także niezwykle wytrzymałe na próby zmian jego geometrii. Po 1000 cyklach zginania z zachowaniem promienia zgięcia 1 mm urządzenie wykazywało 89,1 proc. swojej pierwotnej wydajności, a po 1000 cyklach testów ściskania i rozciągania – 84,4 proc.

Sukces naukowców z Chin dowodzi, że organiczna fotowoltaika najlepsze ma dopiero przed sobą. Co prawda nie została spopularyzowana jeszcze w takim stopniu jak krzemowe panele słoneczne, ale do specjalistycznych zastosowań, gdzie panuje potrzeba miniaturyzacji i optymalizacji rozmiarów urządzeń zasilających, nadają się doskonale.