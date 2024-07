Chiny pokonały Amerykanów. Najpotężniejszy sprzęt USA okazał się nieskuteczny

Chiny twierdzą, że ich nowy radar przełamał najtrudniejsze amerykańskie systemy zakłóceń

Chińscy naukowcy stwierdzili, że nowe zaawansowane systemy radarowe Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej skutecznie przeciwdziałały systemom zakłóceń elektronicznych amerykańskiego myśliwca EA-18G Growler. Co ciekawe, nie był to laboratoryjny test, bo do praktycznego incydentu, który doprowadził Chińczyków do takich twierdzeń, doszło aż sześć miesięcy temu. Powrót tego tematu nie jest jednak przypadkiem.

Wyjątkowa akcja miała miejsce w momencie, kiedy to oficerowie chińskiej marynarki na pokładzie niszczyciela Nanchang typu 055 stawili czoła dwóm amerykańskim myśliwcom, które akurat zaangażowały się w działania właśnie z chińskim okrętem. Jednym z tych myśliwców był EA-18G Growler, a więc potężny samolot USA do prowadzenia wojny elektronicznej, który podczas przelotu próbował zakłócić systemy radarowe Nanchanga, emitując fałszywe sygnały.

Wedle Chińczyków, pomimo tych prób, radar niszczyciela miał nadal działać optymalnie, namierzając bez problemu główne cele w amerykańskiej flocie. Dowódca okrętu później przyznał, że amerykańskie samoloty i okręty wycofały się po otwarciu przez niszczyciel pokryw pionowego systemu odpalania (VLS). Brzmi to wprawdzie, jak scenariusz jakiegoś filmu wojennego i opowiastki, w które po prostu nie da się uwierzyć, ale dziś mamy dostęp nie tylko do takich zapewnień, ale też nowo opublikowanych chińskich badań.

Wedle opracowań naukowych systemy radarowe PLA, opisane jako “kognitywne inteligentne radary”, posiadają zaawansowane funkcje, takie jak proaktywne wykrywanie środowiskowe, inteligentne przetwarzanie i planowanie zasobów. Te zdolności pozwalają radarowi dynamicznie dostosowywać się do złożonych technik zakłócania elektromagnetycznego stosowanych właśnie przez amerykańskie samoloty EA-18G. Te myśliwce odrzutowe USA są wyposażone w zaawansowane systemy zdolne do zakłócania rozpoznania i komunikacji przeciwnika w wielu pasmach częstotliwości, a także do odpalania pocisków przeciwradarowych w celu realizowania precyzyjnych uderzeń na instalacje emitujące sygnały radarowe.

Jeśli więc wierzyć w te zapewnienia Chin, to postępy w zdolnościach radarowych i elektronicznej walki tego państwa oznaczają zmianę w równowadze strategicznej na Morzu Południowochińskim. Zdolność chińskiej marynarki wojennej do przeciwdziałania jednemu z najbardziej zaawansowanych systemów elektronicznej walki w rękach marynarki USA wskazuje na problem, z którym Amerykanie będą musieli się zmierzyć. Z drugiej jednak strony całe to dochodzenie prawdy, a więc pierwotne zapewnienia dowódców i następujące po nich badania Chińskich naukowców, wydają się trącić manipulacją. Przyznajcie bowiem – czy chcielibyście informować potencjalnego wroga, że jego systemy nie są skuteczne, czy może wykorzystać to w wojnie, pozwalając mu podejmować nieprzemyślane decyzje i ujawnić swoją wyższość technologiczną w decyzyjnym momencie?