Copilot dla Microsoft 365 otrzyma w lipcu nowe funkcje. Użytkownicy mogą liczyć na mnóstwo możliwości

Sztuczna inteligencja Microsoftu jest przez niego mocno rozwijana, a kolejne narzędzia i możliwości mogą wydajnie pomóc w codziennej pracy firm oraz wszystkich osób prywatnych, które korzystają z pakietu Microsoft 365. Producent zaprezentował wszystkie nowości, które wdroży w rozpoczynającym się właśnie miesiącu.

Copilot coraz lepszy. I w wielu miejscach

Jedna z funkcji, która ma zostać udostępniona w lipcu, umożliwi użytkownikom dostęp do kreatora grafiki Microsoft Designer AI w aplikacjach Word i PowerPoint. Aby to zrobić, wystarczy otworzyć Copilota i użyć monitu o utworzenie obrazu – a sztuczna inteligencja wygeneruje obraz. Można też wpisać monit z prośbą o znalezienie obrazu, a funkcja znajdzie do wyboru opcje z biblioteki fotografii stockowej firmy Microsoft. W programie PowerPoint Designer automatycznie doda obraz do projektu slajdu.

Kolejną funkcją, która ma zostać wdrożona w przyszłym miesiącu, jest Copilot w SharePoint Text v1. Umożliwi użytkownikom SharePoint poproszenie Copilota o przepisanie bieżących tekstów w postach i witrynach informacyjnych SharePoint. Dzięki temu w ciągu kilku sekund można łatwo zmienić ton tekstu, sprawdzić treść przed jej zastąpieniem, skrócić lub wydłużyć tekst, a nawet automatycznie go przepisać.

Dokładny przegląd wszystkich zmian znajdziesz na blogu Microsoftu. Tutaj dodam jeszcze tylko, że Microsoft rozszerza dostęp Copilot for Microsoft 365 na szereg samodzielnych planów abonenckich oprogramowania. Do każdego z nich można teraz dodać usługę jako dodatek:

Aplikacje Microsoft 365 dla firm i przedsiębiorstw

Microsoft Teams Essentials, Enterprise i EOG

Exchange Kiosk, Plan 1 i Plan 2

Plan 1 i Plan 2 programu SharePoint

OneDrive dla planu biznesowego 1 i planu 2

Microsoft Planner Plan 1 (dawniej Project Plan 1)

Projekt Microsoft Plan 3 i Plan 5

Podstawowe informacje o projekcie online

Plan 1 i Plan 2 programu Visio

Microsoft ClipChamp

W chwili obecnej Copilot dla Microsoft 365 kosztuje 28,1 euro miesięcznie i jest opłacany w formie rocznej subskrypcji.