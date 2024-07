Copilot pozwoli na personalizowanie SI w Wordzie. Co to da w praktyce?

Gigant technologiczny z Redmond informuje na swojej stronie o planach wdrażania kolejnych możliwości do Copilota w pakiecie Microsoft 365. Wkrótce będzie można dostosować sposób, w jaki sztuczna inteligencja reaguje na monity użytkownika. Posłużą do tego nowe profile „Personalizacji”.

Microsoft 365 – jak usprawni jego działanie Copilot?

Copilot dla Microsoft 365 kosztuje 28,10 euro miesięcznie od użytkownika. Nowy pomysł przypomina mi nieco funkcję “Sound like me”, która pojawiła się jakiś czas temu w Outlooku. Microsoft twierdzi, że profile “Personalizacja””” uwzględniają “preferencje użytkownika, jego zainteresowania i inne informacje, aby zapewnić użytkownikom bardziej spersonalizowane doświadczenia”. Funkcja będzie wdrażana w wersji internetowej już w tym miesiącudla osób posiadających plany subskrypcji Copilot oraz Copilot dla Microsoft 365.

Ta pierwsza edycja jest przeznaczona dla osób prywatnych, podczas gdy druga – dla firm i organizacji. W obydwu przypadkach można korzystać z funkcji Copilot AI we wszystkich aplikacjach Microsoft 365. Nie tak dawno temu Microsoft ogłosił również, że integruje aplikację z Bing, co dodatkowo pozwoli uzyskać odpowiedzi internetowe dzięki wyszukiwarce bez opuszczania aplikacji.

Jak podaje Microsoft w opisie Copilota w programie Word, pomoże przejść proces twórczy od pustej strony do gotowego dokumentu w ułamku czasu potrzebnego na samodzielne pisanie tekstu. Ponadto ma inspirować i dawać cenne wskazówki. No cóż, brzmi to fajnie, ale jak będzie w praktyce – dopiero zobaczymy.