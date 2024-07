Webowy Copilot otrzymuje funkcję znaną z systemu Windows. Ale na razie – prawdopodobnie – z niej nie skorzystasz

Gdy na rynek wkraczał Windows 11, jedną z jego kluczowych funkcji miała być integracja z systemem Android. Dzięki temu mamy teraz aplikację “Łącze z telefonem”, która umożliwia zarządzanie urządzeniem z komputera czy laptopa. Teraz posłuży za nią również Copilot.

Co potrafi zrobić z telefonem Copilot?

Wybrani użytkownicy Copilota mogą już testować wtyczkę “Telefon”, aby zarządzać swoim telefonem z Androidem za pomocą Copilota. Działa to tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z systemem Windows 11 za pomocą wspomnianej aplikacji “Łącze z telefonem” lub funkcji „Połącz urządzenia”. Nowa aktualizacja po stronie serwera sprawia, że ​​wtyczka dodaje do znanych już możliwości takie, jak możliwość dostępu do kontaktów, znajdowanie numerów telefonów zapisanych w telefonie, wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych oraz ustawianie alarmu w telefonie.

Zaktualizowany Copilot będzie mógł pomóc w takich zadaniach, jak uzyskiwanie informacji z kontaktów lub SMS-ów, podsumowywanie kluczowych punktów wiadomości, pisanie wiadomości i inne. Może także podsumować lub przetłumaczyć wiadomość tekstową za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji.

fot.: WindowsLatest

Czytaj też: Copilot dla Microsoft 365 otrzyma w lipcu nowe funkcje. Użytkownicy mogą liczyć na mnóstwo możliwości

Można także poprosić SI o inne czynności, jak na przykład podanie pięciu losowych numerów telefonu czy ustawienie kilku różnych rodzajów alarmu, np. codzienny, wyłącznie w weekend lub jednorazowy. Każdy może mieć inną nazwę, co jest bardzo wygodne. Microsoft podaje także adres kontaktowy dla osób, które potrzebują pomocy lub wyjaśnień: [email protected].

Jeśli zatem zaliczasz się do osób, które otrzymały aktualizację Copilota, wypróbuj już dzisiaj, jak sprawuje się w praktyce.