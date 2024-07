Zapomnij o jednym łańcuchu rowerowym. Buffalo S2 Utility ma dwa i zmienia świat na lepsze

Buffalo S2 Utility to rower, który ma zmienić świat na lepsze

World Bicycle Relief (WBR), czyli organizacja non-profit z siedzibą w Chicago, od dawna jest symbolem nadziei dla ludzi w krajach rozwijających się, a to dlatego, że dostarcza tam rowery zaprojektowane specjalnie do poruszania się po nieutwardzonych drogach i trudnym terenie. Te rowery umożliwiają jednostkom dostęp do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna, edukacja i możliwości ekonomiczne, które w przeciwnym razie byłyby nieosiągalne. Jaką więc rolę odegra w tym najnowszy rower Buffalo S2 Utility?

Czytaj też: Nowy standard w rowerach nadchodzi. Firma Schwalbe jest co do tego pewna

Oryginalny rower Buffalo, znany ze swojej trwałości i niezawodności, został specjalnie zaprojektowany po to, aby wytrzymać surowe warunki środowisk wiejskich. Jednakże, dostrzegając potrzebę jeszcze bardziej wszechstronnej i wytrzymałej konstrukcji, organizacja WBR podjęła się wyzwania innowacji. Owocem tego jest rower Buffalo S2 Utility, który na nowo definiuje podstawową mechanikę łańcucha, biegów i pedałów, jako że dzierży przełomowy system napędowy z dwoma łańcuchami. Nie, to wcale nie przesada. Przynajmniej na papierze.

Głównym celem WBR było stworzenie roweru, który poradzi sobie z ekstremalnymi warunkami przy minimalnej konieczności napraw i konserwacji. Odpowiedzią na to był właśnie system dwóch łańcuchów w Buffalo S2 Utility, który jest bezpośrednią odpowiedzią na te potrzeby. Ten redundantny system łańcuchów może i zwiększa ogólną wagę oraz skomplikowanie napędu roweru, ale z drugiej strony gwarantuje, że nawet jeśli jeden łańcuch zawiedzie, rower nadal będzie działał, pozwalając użytkownikowi dotrzeć do celu.

Czytaj też: Teraz pokochasz te jednoślady. Chiński gigant wchodzi w rynek rowerów

Jak możecie zobaczyć powyżej, Buffalo S2 Utility jest rowerem dwubiegowym, w którym nie uświadczycie żadnej przerzutki. Wysoki i niski bieg jest zmieniany naprzemiennie w prosty sposób, bo rowerzysta po prostu musi popedałować w tył o pół obrotu. Ten system, znany jako AK2 Freewheel, jest pierwszym tego rodzaju w branży i został opatentowany przez WBR, która gwarantuje jednocześnie, że łańcuchy w Buffalo S2 Utility mogą być łatwo naprawione w terenie.

Poza swoim napędem, Buffalo S2 Utility wyróżnia się też ramą ze stali węglowej spawaną metodą TIG, solidnym aluminiowym obręczom i odpornym na przebicia oponom Kenda Buffalo. Hamulce szczękowe z podwójnym przegubem są zaprojektowane tak, aby były łatwe w użyciu i konserwacji, a rurowy bagażnik tylny może przenosić do 100 kg ładunku.

Czytaj też: Twój rower może być jeszcze bardziej ekologiczny. Nie szukajcie alternatywy, bo po prostu jej nie ma

Przed swoją premierą na Eurobike 2024, Buffalo S2 Utility przeszedł rygorystyczne testy w Afryce Subsaharyjskiej i Ameryce Południowej przez aż dwa lata. W tym czasie potwierdził, że spełnia specyficzne potrzeby swoich użytkowników i zapewnił, że działająca od 2005 roku organizacja World Bicycle Relief dostarczy wkrótce społecznościom na całym świecie sumarycznie ponad milion rowerów.