GeForce NOW wzbogaci się w lipcu aż o 22 nowe tytuły. Połowa pojawi się już w dniu premiery

Usługa Nvidii to możliwość zabawy z najnowszymi tytułami nawet, jeśli nie posiada się sprzętu spełniającego odpowiednie wymagania. Wystarczy tylko dobre, szybkie łącze internetowe i już można oddawać się rozrywce w najlepszej możliwej jakości. W tej chwili obsługuje już ponad 1800 tytułów, a na tym nie koniec. Co dołącza do katalogu?

GeForce NOW z The Falconeer, The First Descendant i innymi produkcjami

Zanim przejdę do wyliczania nowości w GeFore NOW, warto dodać, że aż 850 obsługiwanych przez Nvidię tytułów znalazło się w aktualnie trwającej, letniej wyprzedaży Steam. Dzięki temu można nabyć je w bardzo atrakcyjnych cenach, a następnie cieszyć nimi na każdym sprzęcie. Po zalogowaniu w aplikacji GeForce NOW można je zobaczyć na dedykowanym panelu.

A jakie gry się pojawiły dzisiaj i pojawią w kolejnych tygodniach? Lista prezentuje się następująco:

The Falconeer (bezpłatnie do 11 lipca w Epic Games Store)

The First Descendant

Star Traders: Frontiers

Wuthering Waves

Once Human

Anger Foot

The Crust

Gestalt: Steam & Cinder

Flintlock: The Siege of Dawn

Dungeons of Hinterberg

Norland

Cataclismo

CONSCRIPT

F1 Manager 2024

EARTH DEFENSE FORCE 6

Stormgate Early Access

Cyber Knights: Flashpoint

Content Warning

Crime Boss: Rockay City

Gang Beasts

HAWKED

Kingdoms and Castles



Dzięki nowej ofercie GeFore NOW masz pewność, że nie będziesz nudzić się, jeśli pogoda za oknem nie będzie dopisywać. Co jest dużą zaletą usługi to fakt, że oferuje ona zarówno nowe, jak i starsze produkcje, co pozwala na nadrobienie growych zaległości.