Google idzie w ślady producentów antywirusów. Udostępni ważną funkcję wszystkim użytkownikom

Google dba o bezpieczeństwo swoich użytkowników, na co mamy liczne przykłady praktyczne. Jednak producent nie osiada na laurach i wprowadza nowe zabezpieczenia oraz rozwiązania powiązane z bezpieczeństwem. Najnowsze przypomina opcję, która używana jest w kilku programach antywirusowych, a jak wspomniałem – była od jakiegoś czasu dostępna tylko dla subskrybentów One.

Google sprawdzi dla Ciebie dark web

Nowe rozwiązanie pozwala na skonfigurowanie profilu w ramach Google, który będzie wykorzystany do monitorowania dark webu w celu otrzymywania powiadomień, jeśli znajdą się w nim informacje powiązane z użytkownikiem. Dzieje się tak najczęściej na skutek włamań lub wycieku danych. Wcześniej funkcja pełnego raportu była dostępna wyłącznie dla członków Google One. Teraz nie będzie już ekskluzywną – stanie się dostępna dla wszystkich użytkowników posiadających indywidualne konta Google, ale uwaga – konta Google Workspace i konta nadzorowane nie będą miały dostępu do tej funkcji.

W przypadku kont prywatnych dostęp do nowej funkcji pojawi się w lipcu 2024 roku. Raport zostanie zintegrowany z sekcją “Wyniki na Twój temat”, która pomoże użytkownikom dowiedzieć się, czy ich osobiste dane kontaktowe, takie jak adres domowy, numer telefonu czy adres e-mail, pojawiają się w wynikach wyszukiwania Google.

Raport będzie dostępny w ponad czterdziestu krajach, ale prawdopodobnie póki co nie będzie wśród nich naszego. Jednak zmieni się to w przyszłości, a więc warto śledzić temat. Co ciekawe, tym sposobem Google może nieco zniechęcić do korzystania z płatnego One. Dlaczego? Ponieważ korzyści z abonamentu maleją – producent albo je anuluje, albo udostępnia je bezpłatnie wszystkim użytkownikom. Przykładem niedawne wycofanie VPN-u, który był wcześniej dostępny dla użytkowników Google One.

Jednak dla osób, które nie interesowało nigdy One, nowa funkcja jest bardzo pozytywnym rozwiązaniem.