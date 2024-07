Wiadomości Google staną się jeszcze bezpieczniejsze. Wszyscy na tym skorzystamy

Nowy standard komunikacji zawita do Wiadomości Google,

Wiadomości Google, tak samo, jak inne komunikatory, stawiają ogromny nacisk na zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa. W tym celu Google wdrożył już dawno standard RCS, czyli Rich Communication Services. Porzucił SMS-y i MMS-y, zastępując je bezpieczniejszą i dużo lepszą formą komunikacji, dającą nam dostęp do dodatkowych funkcjonalności. Dzięki temu możemy dodawać do wiadomości multimedia, otrzymywać potwierdzenie doręczenia i odczytania, widzieć znacznik pisania, a także prowadzić rozmowy grupowe. Choć RCS daje nam całą tę otoczkę ciekawszych wiadomości, najistotniejsze są tutaj względy bezpieczeństwa, które zapewnia oferowane szyfrowanie.

Gigant z Mountain View przez lata zabiegał, by Apple wdrożył u siebie standard RCS i w końcu dopiął swego — użytkownicy iPhone’ów będą mogli z niego korzystać po wydaniu stabilnej wersji iOS 18, o ile ich operator też je obsługuje. Dzięki temu będzie można pozbyć się jednego z problemów, bo jeśli tylko jedna ze stron obsługiwała RCS, jego zalety przestawały mieć znaczenie. Teraz Google idzie o krok dalej. Po tym, jak w zeszłym roku ogłosił opracowanie protokołu MLS, teraz chce wdrożyć go do Wiadomości Google. Warto jednak najpierw odpowiedzieć na pytanie, czym ten nowy standard jest.

MLS — Messaging Layer Security — to nowy protokół bezpieczeństwa, który został opracowany przez Internet Engineering Task Force (IETF). Jego celem jest zapewnienie bezpiecznej i prywatnej komunikacji w aplikacjach do przesyłania wiadomości, zarówno w przypadku rozmów jeden na jeden, jak i grupowych. oferuje on silniejsze szyfrowanie end-to-end, oporne na przechwycenie i w dodatku niezależnie od aplikacji czy platformy, z której korzystamy. Jest to sposób na rozwiązanie największego problemu konwersacji, czyli grupowego przesyłania szyfrowanych wiadomości.

Serwis Android Authority odkrył w aplikacji Wiadomości Google kilka flag, które wyraźnie odwołują się do nowego standardu, co oznacza, że gigant zaczął już pracować nad tym, by uczynić go domyślną warstwą zabezpieczeń. Trzeba jednak pamiętać, że to dopiero początek. Tak samo, jak to miało miejsce w przypadku RCS, konieczna jest współpraca, bo jeśli konkurenci go nie przyjmą, będzie to mijało się z celem.

Na szczęście po tym, jak Apple zdecydował się na obsługę RCS w iOS, jest duża szansa na to, że w niedalekiej przyszłości Messaging Layer Security będzie powszechnie wykorzystywany przez wszystkie popularne aplikacje do komunikacji, na czym oczywiście skorzystamy najbardziej my.