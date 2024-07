Rodzina Google Pixel 9 coraz bliżej – tanio chyba już było

Lepsza specyfikacja w serii Pixel 9, wyższa cena

Liczne przecieki sprawiły, że jeśli chodzi o specyfikację nadchodzących smartfonów, to wiadomo już całkiem sporo. Wiadomo także, dlaczego wbrew dotychczasowym zwyczajom premiera została znacznie przyspieszona – chodziło o to, by Apple nie przejął całego zainteresowania swoimi premierami, zwłaszcza odkąd gros rywalizacji przeniosło się na pole AI. I to właśnie szerokie wprowadzenie AI do produktów zapewne odbije się na ich cenie.

Wskazują na to przecieki dotyczące rynku europejskiego, a dokładniej rzecz biorąc, Francji. Portal Dealabs ujawnił nie tylko kompletną linię produktów, ale także prawdopodobne warianty kolorystyczne i ceny.

Google Pixel 9

Dostępne kolory: Porcelain, Mojito, Cosmo, Obsidian

128 GB: 899 euro

256 GB: 999 euro

Google Pixel 9 Pro

Dostępne kolory: Porcelain, Obsidian, Pink, Hazel

128 GB: 1099 euro

256 GB: 1199 euro

512 GB: 1329 euro (tylko wersje Obsidian i Hazel)

Google Pixel 8 Pro XL

Dostępne kolory: 128 GB i 512 GB: Obsidian, Hazel, Porcelain, 256 GB dodatkowo Pink, 1 TB tylko Obsidian

128 GB: 1199 euro

256 GB: 1299 euro

512 GB: 1429 euro

1 TB: 1689 euro

Pixel 9 Pro Fold

Nazwa nie jest pewna, dostępne mają być kolory Obsidian i Porcelain

256 GB: 1899 euro

512 GB 2029 euro

Francuskie ceny, jeśli prawdziwe, nie mówią rzecz jasna wiele o tym, czego możemy spodziewać się w Polsce. Tanio jednak raczej nie będzie, szczególnie że ceny w Google Play nawet po premierze Pixeli 8 były wyższe, niż w sklepach. Zapewne nie zobaczymy w Polsce także składanego smartfona Google.

