Haier 3D HTW7720DNGB – nowoczesna lodówka przemyślana w każdym aspekcie

Lodówka to sprzęt AGD, który jest niezbędny w każdym domu. I to bez znaczenia ilu mamy domowników – zarówno wielodzietna rodzina, para czy singiel muszą przechowywać swoje produkty w optymalnych warunkach. Przyjrzyjmy się chłodziarko-zamrażarce Haier, której zalety są uniwersalne, a wielu zastosowanych w niej praktycznych rozwiązań próżno by szukać u konkurencji.

Haier HTW7720DNGB – lodówka, która ma wszystko pod kontrolą

Co łączy lodówki Haier? Przede wszystkim innowacyjne rozwiązania, które często powstały na wyraźne prośby konsumentów, których Haier często pyta o to, jakie funkcje są im w danym sprzęcie potrzebne.

Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowa trzydrzwiowa konstrukcja lodówki 3D HTW7720DNGB z górną częścią chłodzącą i systemem 2 pojemnych szuflad zamrażarki zaprojektowanymi w taki sposób, aby osiągnąć maksymalną efektywność, w tym szybki dostęp do żywności.

Chłodziarka ma kilka specjalnych stref przeznaczonych dla konkretnych rodzajów produktów. Jedną z nich jest My Zone Plus, czyli szuflada wyposażona w ułatwiające życie technologie Fresher Techs – dzięki nim za jednym dotknięciem można stworzyć optymalne warunki dla przechowywanych produktów, czyli ustawić temperaturę w zakresie od 0°C do +5°C. Niższa temperatura będzie idealna dla mięs i ryb, a wyższa dla warzyw i owoców.

Ale to jeszcze nie koniec. Druga praktyczna szuflada to Humidity Zone – jest przeznaczona dla warzyw oraz owoców. Tutaj technologia HCS (Humidity Control System) dba o to, aby świeżość delikatnej żywności utrzymywana była przez długi czas. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniej cyrkulacji świeżego powietrza w połączeniu z zastosowaniem membrany z włókien roślinnych. Dzięki temu wilgoć jest stale regulowana, co pozwala na utrzymanie jej odpowiedniego poziomu, oraz zapobiegnięcie skraplaniu. W ten sposób lodówka Haier nie dopuszcza do rozmnażania się bakterii które, powodują utratę walorów smakowych przechowywanej żywności. Ponadto technologia Total No Frost zapobiega tworzeniu się szronu w lodówce oraz przedostawaniu się zapachów przechowywanej żywności.

Lodówkę 3D HTW7720DNGB wyróżnia także duża pojemność – 343 litry w przypadku chłodziarki oraz 140 litrów w zamrażarce. Skoro wspomnieliśmy o zamrażarce to warto przyjrzeć się temu, jakie innowacje czekają na nas w tej części urządzenia. Mamy tu zatem dwie niezależne, bardzo pojemne szuflady Easy Access, które umożliwiają sprawny dostęp do zamrożonych produktów oraz pozwalają na o wiele wygodniejsze przeglądanie ich zawartości. Jako że mają one wyjątkową konstrukcję, za każdym razem wystarczy otworzyć tylko jedną szufladę – nie tak, jak w przypadku klasycznych modeli dwudrzwiowych, gdzie wyjęcie żywności wiąże się z otwieraniem całej przestrzeni zamrażarki na raz. Pozwala to zapobiec uciekaniu zimnego powietrza, co przekłada się na zmniejszenie strat energetycznych nawet o 30%. A dzięki ergonomii szuflad i skutecznym prowadnicom łatwiej włożyć i wyjąć z nich produkty.

Haier pozwala na odczuwalne oszczędności

Nikt nie lubi niepotrzebnie przepłacać, a rachunki za energię potrafią być spore. Dzięki lodówce Haier nie tylko nie musisz obawiać się o ich zwiększenie, ale również masz pewność, że po wymianie starej lodówki na 3D HTW7720DNGB będą one mniejsze. Każdy aspekt jej funkcjonowania został stworzony z myślą o energooszczędności. Ponadto dzięki wspomnianej wcześniej możliwości regulacji temperatury dla konkretnych rodzajów produktów z pewnością zauważysz, że marnuje się mniej jedzenia. Podziękuje Ci za to nie tylko własny portfel, ale również nasze środowisko naturalne!

Warto dodać, że w lodówce zastosowano podświetlenie DayLight LED umieszczone na tylnej ściance urządzenia. Dzięki temu światło jest miękkie, przyjazne dla oczu i rozświetla się stopniowo, tak aby nasz wzrok mógł się do niego przyzwyczaić. Przy tym zapewnia perfekcyjną widoczność wnętrza lodówki, więc już nigdy nie przegapisz produktów w jej zakamarkach!

Jako że perfekcjonizm jest cechą charakterystyczną dla całej marki Haier, możesz spodziewać się tylko niezwykle wydajnego i praktycznego urządzenia, ale również estetycznego designu. Klasyczny wygląd został wzbogacony o szklane wykończenie drzwi, na których znalazł się czytelny panel sterowania. Wszystkie półki zostały wykonane z hartowanego szkła, a wycinane laserowo uchwyty zapewniają pełną ergonomię. Dlatego Lodówka Haier 3D HTW7720DNGB to nie tylko sprzęt AGD, ale również ozdoba każdej kuchni!