Karty graficzne Intel Arc Battlemage X2 & X3 wypatrzone! Na pokładzie do 448 EU i 256-bitowy interfejs

Z nowych danych wynika, że ​​Intel wydaje się używać nowych nazw kodowych X2 i X3 dla swoich kart graficznych nowej generacji, chociaż nie wiadomo, czy są to oficjalne nazwy modeli, czy tylko wewnętrzne nazwy kodowe kart. Jedna z nich została wymieniona w kategorii „Churchill Falls” i według doniesień jest to wycofany kod SKU oparty na kości BMG-G10.

Battlemage – Intel nauczy się na błędach Arc?

Battlemage to druga linia karta graficznych Intela. Pierwszą była Arc i jak wiemy – furory nie zrobiła. Czy nowa seria powstanie z uniknięciem błędów poprzedniczki? W poniższym zestawieniu najpierw mamy kartę graficzną Intel Arc Battlemage „X3”, która wykorzystuje kość GPU BMG-G10. Jest to flagowy kod SKU, którym pojawił się stosunkowo niedawno, ale z ostatnich raportów wynika, że ​​został anulowany. Mamy za to modele BMG-G21 i BMG-G31, a także 448 rdzeni EU oraz 28 Xe2 i 8-warstwową płytkę drukowaną z 256-bitowym interfejsem. Karta graficzna ma 16 GB pamięci GDDR6(x).

Wszystko to sugeruje dość mocne układy, a dużo wskazuje na to, że Intel testuje radiatory z aktywnymi wentylatorami. Jak wiadomo właściwe chłodzenie ma duży wpływ na wydajność układów. Ale to, co tak naprawdę wiemy o kartach graficznych Intel Arc Battlemage, to to, że mogą one zaoferować nawet 50% wzrost wydajności w porównaniu z istniejącymi chipami Alchemist, oferują zupełnie nowy silnik ray tracingu i kilka naprawdę wartych uwagi funkcji, jak obsługa VVC oraz ulepszenia w zakresie wsparcia oprogramowania i sterowników.

A kiedy będziemy mogli sprawdzić to w praktyce? Oczekuje się , że układy graficzne Intel Arc BMG „Battlemage” Xe2 zostaną wprowadzone na rynek jeszcze w tym roku. Czy staną się konkurencją dla Radeonów i GeForce? Wątpię, ale mogą być ciekawą alternatywą dla osób szukających dobrej, wydajnej grafiki do codziennych zastosowań.