Wszystko jasne – Intel znalazł źródło problemów chipów 13. i 14. generacji

Początkowo Intel widział rozwiązanie problemu w przestrzeganiu domyślnych ustawień zasilania, a zwłaszcza jego napięcia. Jak się jednak okazało w praktyce, za dużo to nie dało. Dlatego szukanie przyczyn problemu było kontynuowane i wydaje się, że przyniosło rezultaty. Ale czy na pewno?

Jakie jest remedium na problemy procesorów marki Intel?

Intel twierdzi, że analiza wadliwych procesorów “potwierdza wynikanie ​​podwyższonego napięcia roboczego z powodu algorytmu mikrokodu, który powoduje wysyłanie do procesora nieprawidłowych żądań napięcia”. Innymi słowy, procesor otrzymuje zbyt dużo energii, co z czasem pogarsza stabilność. Aktualizacja mikrokodu rozwiązująca problem jest już gotowa i powinna zostać wysłana do producentów płyt głównych w połowie sierpnia. Póki co jest testowana w praktyce.

Warto zauważyć, że tego typu aktualizacje mikrokodu zazwyczaj wymagają również aktualizacji BIOS-u, więc to, kiedy łatka trafi na Twoją płytę główną, będzie zależało od firmy, która ją wyprodukowała. Aktualizacja zalecana jest także użytkownikom procesorów Intel 13. i 14. generacji, jacy nie doświadczają problemów. Dlaczego? Ponieważ powinna zapobiec degradacji procesora.

W informacji Intel nie wspomniał nic o procesorach 12. generacji, w tym Core i9-12900K, które cierpiącą na te same problemy. “Dwunastki” wykorzystują architekturę Alder Lake firmy Intel, podczas gdy dwie kolejne generacje to Raptor Lake, charakteryzujące się wyższymi częstotliwościami taktowania, nieco większą pamięcią podręczną i dodatkowymi rdzeniami. Tak czy owak istotne jest to, że pomoc dla 13. i 14. generacji jest już w drodze, szkoda jednakże, że ich użytkownicy będą musieli na nią nieco zaczekać.