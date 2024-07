Intel ma problem. Procesory 13 i 14 generacji wykazują się dużą niestabilnością

Większość zgłoszonych awarii miała miejsce podczas uruchamiania gier, a co istotne, wiele z nich korzystało z silnika Unreal Engine 5. Jak się jednak okazuje, problem dotyczy również innych zadań intensywnie obciążających procesor, w tym benchmarków Cinebench oraz programu do transkrypcji wideo Handbrake.

Co zepsuł Intel? A może to nie on?

Matthew Cassells, założyciel firmy Alderon Games, stwierdził, że problem dotyczy całej rodziny Intel Raptor Lake. Najwcześniejsze doniesienia dotyczyły procesorów Core i9 i i7 do komputerów stacjonarnych, ale obecnie wiemy już, że problem występuje także na układach laptopowych. Z kolei youtuber Level1Techs udostępnił niedawno dane wskazujące na problemy w prawie połowie serwerów gier, które wykorzystują chipsety W680 z procesorami Raptor Lake Core i9. Sugeruje to, że problem może leżeć po stronie gniazda LGA 1700.

Sam Intel po raz ostatni na ten tema wypowiedział się pod koniec czerwca. Zalecał wówczas zmianę ustawień BIOS-u w celu ograniczenia napięć, co złagodziło nieco problem, ale nie rozwiązało go całkowicie. Przyczyną może być nadmierne podkręcanie napięcia przez niektórych producentów płyt głównych. Raporty o awariach nie ustały po tym, gdy je zmniejszano, więc przyczyna musi leżeć w innym aspekcie.

Czytaj też: Procesory Arrow Lake-S z 24 rdzeniami, a Bartlett Lake-S już się szykują na debiut. Intel ciśnie!

Intel wypuścił niedawno aktualizację, która naprawiła usterkę algorytmu mikrokodu eTVB. Wydawało się wcześniej, że to było źródło problemu. Niestety – firma potwierdziła później, że jedynie odkryła i rozwiązała problem w ramach trwających badan problemów z niestabilnością. Czyli wykryto go niejako przy okazji. Póki co remedium na główny problem nie ma.

Procesory Lunar Lake mają pojawić się we wrześniu, a Arrow Lake w następnym miesiącu. Jeśli problem leży po stronie LGA 170, są bezpieczne od tego kłopotu, ponieważ będą opierać się na zupełnie nowym gnieździe LGA 1851. A jeśli masz procesor 13 i 14 generacji i wydarzają się dziwne zjawiska – spokojnie, to tylko awaria.