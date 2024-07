Procesory Arrow Lake-S z 24 rdzeniami, a Bartlett Lake-S już się szykują na debiut. Intel ciśnie!

Choć wydawać by się mogło, że Intel pójdzie za obecną modą i rzuci się do projektowania procesorów pod kątem SI, to jednak mylne wrażenie. Co więcej – nowa rodzina Bartlett Lake nie będzie nawet optymalnym rozwiązaniem dla graczy! Nie oznacza to jednak, że pojawią się słabe i kiepskie układy. Ale po kolei.

Czym jest Intel Bartlett Lake-S?

Procesory Intel Bartlett Lake-S przeznaczone są do komputerów stacjonarnych i zostaną wprowadzone na rynek w 2025 roku. Będą to układy hybrydowe oraz wyposażone wyłącznie w procesory P-Core, z maksymalnie 12 rdzeniami. Są przeznaczone na platformy LGA 1700. Procesory Intela do komputerów stacjonarnych będą wykorzystywać nową kość BTL 12+0, a 12 rdzeni oznacza o 4 więcej niż w obecnej, 14. generacji. Jak donoszą przecieki, pojawią się wersje 125 W, 65 W i 45 W, przy czym im większe TDP, tym bardziej wydajny układ.

Rodzina Bartlett Lake przeznaczona wyłącznie na procesory P-Core nie będzie zawierała żadnych jednostek SKU z serii Core 3 ani Core. Z kolei wersje mają wykorzystywać mieszankę matryc Alder Lake i Raptor Lake. Te chipy będą dostępne w wersjach o mocy 65 W i 45 W z procesorami 8+16 (B0) Core 7, 6+8 (B0) i 6+4 (C0) Core 5, 4+0 (H0) i 2+0 (H0) Core CPU . Najwyższy procesor będzie miał maksymalnie te same 24 rdzenie i 32 wątki, które widzieliśmy w obecnym flagowcu Core i9-13900K/14900K, a pozostałe procesory również będą pasować do konfiguracji kości 14. generacji.

Czytaj też: W sieci pojawił się Intel 310. Czy dwurdzeniowy procesor w 2024 roku ma sens?

Według przecieków modele Intel Bartlett Lake-S Hybrid mają zostać wydane na początku stycznia 2025 roku, podczas gdy warianty wyposażone wyłącznie w procesory P-Core pojawią się co najmniej pół roku później. Ale czy warto na nie czekać? Cóż, zależy to od tego, jakie się ma potrzeby.

Intel Arrow Lake-S dla desktopów z 24 rdzeniami

Kolejne przecieki dotyczą konfiguracji procesorów Intel Arrow Lake-S. Są one także przeznaczone do komputerów stacjonarnych. Zaliczają się do rodziny Core Ultra 200. Jeśli wierzyć informacjom, pojawią się układy mające dwie konfiguracje: 8+16 B0 oraz 6+8 C0. Są to procesory Core Ultra 9 i Core Ultra 7, które będą dostępne w wersjach o mocy 125 W “K”, 65 W “Non-K” oraz 35 W “T”. Konfiguracja Core Ultra 9 to 8+16 z 4 rdzeniami Xe, co daje łącznie 24 rdzenie i 24 wątki. Core Ultra 7 będzie wykorzystywał tę samą matrycę „B0”, ale przyjmie konfigurację 8+12. Pojawią się dwa warianty tego układu: jeden z 4 rdzeniami Xe i drugi bez nich. Będzie to wariant oznaczony jako “F”.

Mają pojawić się także w kilku konfiguracjach procesory Core Ultra 5 “Arrow Lake-S”. Będą korzystać zarówno z matryc B0, jak i C0. Ale B0 pozwolą na obsługę procesorów o mocy 125 W z 6 rdzeniami P, 8 rdzeniami E i 4 rdzeniami Xe. Dostępna będzie także wersja „F” bez rdzeni iGPU. Układy te będą oferować aż 14 rdzeni i 14 wątków.

Na tym nie koniec. Jednostki C0 o mocy 65 W to cztery konfiguracje: 6+8 (4Xe), 6+8 (3Xe), 6+8 (0Xe), 6+4 (0Xe rdzenie) i 6+4 (2Xe rdzenie). Pojawi się również rodzina 35W, czyli mocno budżetowa. Będzie pozbawiona jednostki SKU 6+8 (0Xe).

fot.: Intel Corporation)

Podsumowując – procesory Intel Arrow Lake-S powinny stanowić dobry dodatek do nowej, świeżej platformy w postaci LGA 1851 (płyty główne z serii 800) i zapewne trafią do solidnych laptopów.