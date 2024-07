iOS 18 przyniesie kilka fajnych funkcji dla miłośników muzyki

Apple Music zyska kilka nowości w nadchodzącym iOS 18

Apple Music może nie jest najpopularniejszym serwisem muzycznym na świecie, ale z pewnością ma całkiem sporo oddanych użytkowników i to oni najbardziej ucieszą się z nowości, jakie przyniesie im iOS 18. Cześć z nich poznaliśmy podczas WWDC, a inne powoli odkrywamy, wraz z kolejnymi wydaniami wersji beta. Wiemy już, że nadchodząca wersja systemu wprowadzi przełomową funkcję o nazwie Music Haptics. Jest to nowość skierowana przede wszystkim do osób z wadami słuchu, oferując im nowy sposób obcowania z muzyką. Jak wyjaśnia sam Apple: „Po włączeniu tej funkcji silnik haptyczny w iPhonie odtwarza stuknięcia, tekstury i udoskonalone wibracje, dostosowane do dźwięku muzyki”. Dzięki temu będzie można czuć odtwarzane utwory.

Z Apple Music związana jest też funkcja InSight w Apple TV+. Jest to rozwiązanie doskonale znane każdemu użytkownikowi Amazon Prime Video, bo nowość wyświetli nam aktualne informacje o aktorach, postaciach i muzyce z filmów i seriali Apple TV+ w czasie rzeczywistym. Odnalezione w ten sposób utwory będziemy mogli za pomocą kilku kliknięć dodać do listy odtwarzania w aplikacji, bez konieczności dodatkowego wpisywania czegokolwiek czy samodzielnego wyszukiwania.

Aktualizacji doczeka się też SharePlay, dając większej liczbie użytkowników możliwość współdzielenia kontroli nad odtwarzaniem muzyki w HomePod, Apple TV lub głośnika. Z racji, że Apple wprowadza sztuczną inteligencję na iPhone’y, zyska na tym też Apple Music. SI przysłuży nam się też w dobieraniu muzyki, automatycznie tworząc listy odtwarzania dostosowane do naszego gustu, nawyków słuchania lub aktualnego nastroju.

iOS 18 przyniesie jeszcze jedno ulepszenie Smart Crossfade, czyli inteligentne przejścia utworów. Funkcja Crossfade pojawiła się już w iOS 17, jednak teraz zostanie rozszerzona, by działała jeszcze płynniej. Odpowiada ona za przejścia między utworami. Jak dobrze wiemy, nie każdy utwór kończy się tak samo, jedne mają na końcu kilka sekund ciszy, inne głośniejsze dźwięki itp. Nowość ma za zadanie automatycznie wyrównywać ich tempo oraz głośność. Dodatkowo sami będziemy mogli dostosować też czas trwania przejść lub zdać się przy tym na SI. Użytkownicy dostaną też możliwość miksowania dwóch różnych melodii, by przejścia były bardziej interesujące i przyjemniejsze do słuchania.

Najnowsza wersja iOS jest obecnie w fazie testów beta dla deweloperów, ale na dniach Apple powinien udostępnić ją do publicznych testów, a wtedy każdy chętny użytkownik iPhone’a będzie mógł wypróbować wszystkie dostępne nowości. Polecamy jednak nie robić tego na głównym urządzeniu, bo iOS 18 wciąż może być pełen mniejszych i większych błędów, które mogą zakłócić pracę naszego sprzętu.