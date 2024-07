Karta GeForce RTX 5090 może być najszybszym procesorem graficznym gotowym do użycia

Najnowsza plotka na temat nowej karty pochodzi od członka forum Chiphell, który podzielił się informacjami na temat procesorów graficznych Blackwell, jakie zostaną użyte w rodzinie GeForce RTX 50. Chociaż nadal nie mamy żadnych oficjalnych informacji na temat procesorów graficznych, według najnowszych plotek wygląda na to, że flagowiec będzie prawdziwą bestią.

GeForce RTX 50 wyznaczy nowe standardy

Nowe przecieki mówią nam, że procesor graficzny karty GeForce 5090 będzie miał zegar bazowy 2,9 GHz, co byłoby ogromnym wzrostem w stosunku do GeForce 4090. Obecny flagowiec, czyli ów RTX 4090, ma bazowe taktowanie 2,23 GHz (a dokładnie 2235 MHz), co oznacza wzrost o 30%! Plotki nie nie mówią nam co prawda o trybie boost, ale wiedząc, jak działały poprzednie procesory graficzne, możemy przypuszczać, że może być to nawet ponad 5 GHz.

Jak wypada porównanie obu modeli? W przypadku 4090 mamy konkrety, ale przy RTX 5090 możemy tylko opierać się na plotkach.

GeForce RTX 5090 – 448-bit (512-bitowy pełny układ) / zegar bazowy 2900 MHz / 14 modułów GDDR7 (16 pełnych) / 28 GB VRAM

– 448-bit (512-bitowy pełny układ) / zegar bazowy 2900 MHz / 14 modułów GDDR7 (16 pełnych) / 28 GB VRAM GeForce RTX 4090 – 384-bit (384-bitowy pełny chip) / zegar bazowy 2235 MHz / 12 modułów GDDR6X (12 pełnych) 24 GB VRAM

Przypomnę, że karta będzie wyposażona w procesor graficzny Blackwell GB202. Według przecieków pełny chip ma 192 SM i 512-bitową konstrukcję, ale RTX 5090 spodziewany jest w nieco okrojonej wersji – z interfejsem 448-bit oraz 28 GB pamięci GDDR7. Jakby nie było, każda kolejna plotka potwierdza nam, że nowa karta graficzna będzie prawdziwym potworem, który na długi czas stanie się królem rynku.