Linie energetyczne wołają o pomoc. Nie tylko w USA nie wyrabiają z taką ilością energii

Dynamiczny rozrost odnawialnych źródeł energii i włączenie ich do systemu dystrybucyjnego sprawiły, że linie energetyczne w wielu regionach Ameryki Północnej i Europy “nie wyrabiają” z tak dużą ilością energii. Modernizacja i rozbudowa sieci staje się problemem naglącym. Naukowcy z USA opracowali innowacyjną technologię, która pozwoli na przesył energii o mocy do 400 MW i napięciu do 69 kV.