Loongson wkracza na rynek. Co potrafią chiński procesor i płyta główna?

Od momentu rozpoczęcia wojny gospodarczej Chiny marzą o uniezależnieniu się od zachodnich technologii. Rozwijają własne od ponad dekady, ale jak wiemy, nie mają się póki co czym pochwalić, o nadgonieniu technologii ze świata nie mówiąc. Nowe chipy, znane również jako „Godson”, podobno dorównują czteroletnim procesorom firm Intel i AMD, chociaż nadal niewiele wiemy o tym, jak faktycznie działają oraz jak radzą sobie z istniejącym oprogramowaniem.

Co wiemy o Loongson?

AliExpress zaczął niedawno oferować produkty oparte na Loongson 3A6000. Produkty te to dwie płyty główne wyposażone w procesory Loongson 3A6000 – każda z różnymi funkcjami łączności i możliwościami rozbudowy. Pierwsza to Loongson 3A6000 7A2000 o maksymalnej częstotliwości taktowania procesora 2,5 GHz. Płyta DTX i sam chip kosztują 372,91 dolarów czyli ok. 1550 zł. Zainteresowani klienci mogą dodać pamięć DDR4 do dwóch gniazd, karty rozszerzeń, a nawet oddzielny procesor graficzny. Płyta Loongson 3A6000 7A2000 obsługuje maksymalnie trzy karty PCIe, z gniazdem x16, gniazdem x8 i gniazdem x4. Mamy tu USB 3.0, można podpinać dyski NVMe lub SATA.

Opcje AliExpress dla tej płyty obejmują różne zestawy z różnymi ilościami pamięci DRAM, pojemnością dysku twardego oraz zintegrowaną lub oddzielną grafiką. To samo dotyczy drugiej płyty głównej o nazwie XC-LS3A6M, która oferuje lepsze możliwości rozbudowy, a jednocześnie kosztuje niewiele więcej niż płyta 7A2000 (389,93 USD, czyli ok. 1600 zł). Płyta główna XC-LS3A6M zawiera tę samą liczbę gniazd PCIe, zapewniając jednocześnie dodatkowy port Ethernet i złącze dla portu USB 3.2 typu C.

Układ Loongson 3A6000 oparty jest na architekturze zestawu instrukcji LoongArch (ISA), najnowszej wersji układu Godson ISA wprowadzonej po raz pierwszy w 2022 r. i wyposażonej w technologię rdzenia „LA664”. Słabo udokumentowany ISA wywodzi się głównie z MIPS, architektury opartej na RISC stworzonej przez amerykańską firmę i dalej rozwijanej przez Loongson Technology z elementami projektowymi zaczerpniętymi zarówno z MIPS, jak i RISC-V.

Chińska korporacja twierdzi, że jednordzeniowa wydajność rdzeni LA664 w układzie 3A6000 może konkurować z architekturą AMD Zen 3 i architekturą Intel Tiger Lake (11. generacja), wprowadzoną na rynek w 2020 roku. Procesor jest rzekomo wytwarzany w procesie produkcyjnym 14 nm lub 12 nm, co dorównuje procesorom Intel Core 10. generacji. A co istotne i zwraca uwagę – komputer oparty na procesorze 3A6000 powinien być w stanie natywnie uruchomić oprogramowanie ARM i x86. Jest to możliwe dzięki setkom instrukcji zaprojektowanych do tłumaczenia kodu z obu ISA.