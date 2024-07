Możesz sprawdzić Mapy Apple w internecie. Ale nie działają na każdej przeglądarce

Wczoraj firma Apple ogłosiła publiczną wersję beta Map w Internecie, umożliwiającą każdemu dostęp do nich za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej. Możesz sprawdzić nawet zaraz, co potrafią, a kto wie – może zaczniesz ich używać na co dzień?

Mapy Apple – czy warto z nich korzystać?

W chwili obecnej usługa jest dostępna poprzez Edge, Chrome oraz oczywiście Safari. Gdy spróbujesz użyć jej na Firefoxie, zobaczysz informację, że nie jest wspierana na tej przeglądarce. Przed skorzystaniem warto wiedzieć, że Mapy Apple w internecie są obecnie dostępne wyłącznie w języku angielskim, a co ciekawe – wersja online nie działa na iPhone’ach. W przyszłości będą obsługiwać dodatkowe języki, przeglądarki i platformy, ale konkretnych terminów nie podano.

Na obsługiwanych przeglądarkach Mapy Apple umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie wskazówek dojazdu i wyznaczenia tras pieszych, wyszukiwanie miejsc i informacji, w tym zdjęć, godzin otwarcia, ocen i recenzji, a także przeglądanie przewodników w celu odkrywania miejsc do jedzenia, robienia zakupów i zwiedzania. Funkcje takie, jak widok z poziomu ulicy, będą dostępne w nadchodzących miesiącach.

Opublikowany przez Apple’a MapKit JS umożliwia programistom osadzanie interaktywnych Map Apple na stronach internetowych, dodawanie adnotacji do punktów szczególnych i przeprowadzanie wyszukiwań związanych z położeniem geograficznym.

Mapy Apple w internecie są obecnie w fazie beta z ograniczonymi funkcjami i kompatybilnością, ale przyszłość wygląda obiecująco dzięki planowanym ulepszeniom i rozszerzonej obsłudze platform oraz przeglądarek. To posunięcie może potencjalnie zagrozić dominacji Map Google w przestrzeni map internetowych, aczkolwiek jeśli Apple poważnie myśli o zagrożeniu konkurentowi, czeka go jeszcze mnóstwo pracy.