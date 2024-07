Microsoft w Chinach zmusił swoich pracowników do stosowania wyłącznie urządzeń…. konkurencji. O co tu chodzi?

System Android to najpopularniejszy system mobilny świata, na który powstało mnóstwo autorskich nakładek producentów telefonów – jak choćby realme UI czy ColorOS. Rywal, czyli iOS, dostępny jest tylko na iPhone’ach oraz iPadach, a więc jego udział w rynku jest mniejszy. Aczkolwiek oznacza to mniejsze zainteresowanie różnej maści cyberprzestępców, lecz nie jest to powód nowych wytycznych Microsoftu dla chińskich pracowników.

Microsoft dostosowuje się do sytuacji

Microsoft poinformował swoich pracowników w Chinach, że w ramach planów cyberbezpieczeństwa muszą w przyszłości korzystać z dostarczonych przez firmę telefonów iPhone 15 do spraw służbowych. Korzystanie z urządzeń z Androidem będzie zabronione. Na tym jednak nie koniec – w Chinach będą również musieli korzystać z menedżera haseł Microsoft Authenticator i aplikacji Identity Pass na swoich iPhone’ach, aby zweryfikować swoją tożsamość w celu zalogowania się na urządzeniach służbowych, a dostęp do systemu Android nie będzie możliwy.

Pracownicy dowiedzieli się o tym z wewnętrznej notatki. Oznacza to, że telefony komórkowe takie jak Xiaomi, Huawei, Redmi, OnePlus i Oppo nie będą już dozwolone. W oświadczeniu dla serwisu PCMag Microsoft wyjaśnia, że ​​zmiana jest konieczna, ponieważ obecnie wymagane aplikacje są dostępne wyłącznie w sklepach Google Play i Apple App Store. A ze względu na brak dostępności usług mobilnych Google’a w tym regionie – w tym Play Store – możliwość dostępu do wymaganych aplikacji może zapewnić jedynie iOS.

Czytaj też: Microsoft Store otrzymuje w końcu funkcję, która powinna być w nim od zawsze

Przejście na aplikacje oparte na bezpieczeństwie dla pracowników w regionie jest częścią inicjatywy Microsoft Secure Future Initiative, którą firma ogłosiła w listopadzie 2023 roku. Jej celem jest zmiana standardów cyberbezpieczeństwa. Do ulepszenia zabezpieczeń skłonił producenta także fakt, że na początku roku do korporacyjnych systemów poczty elektronicznej Microsoftu włamali się rosyjscy hakerzy.

Ponieważ w innych rejonach świata dostęp do usług Google jest normalny, pracownicy Microsoftu poza Chinami nie muszą obawiać się takich zmian.