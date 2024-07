Rosyjski bat na myśliwce F-16? Ulepszone odrzutowce już w rękach Rosjan

Rosjanie mają nowe potężne myśliwce. To ulepszone wersje powszechnych MiG-31 (Foxhound)

United Aircraft Corporation dostarczyło pierwszą partię zmodernizowanych myśliwców MiG-31BM do Ministerstwa Obrony Rosji, a to stanowi znaczący krok w realizacji tegorocznego zamówienia obronnego. Te zaawansowane samoloty zostały przekazane do swoich stałych baz po przeprowadzeniu gruntownych modernizacji oraz kompleksowych testów naziemnych i lotniczych. Pamiętajmy, że to naddźwiękowy myśliwiec przechwytujący, a więc maszyna stworzona specjalnie do zwalczania wrogiego lotnictwa.

Czytaj też: Tego nie da się odzobaczyć. Rosjanie zrobili z zabawek bezzałogowe bronie

W ramach ulepszeń do standardu MiG-31BM, te myśliwce doczekały się zwiększenia wydajności, aby jeszcze skuteczniej zwalczać nowe wyzwania. Wchodząc w szczegóły, ulepszenia objęły:

Zaawansowane systemy radarowe : MiG-31BM został wyposażony w zmodernizowany system radarowy, który znacznie poprawia zdolności wykrywania i śledzenia celów. Nowy radar umożliwia lepszą świadomość sytuacyjną oraz wydłużony zasięg angażowania celów, co jest kluczowe przy przechwytywaniu szybko poruszających się celów na dużych odległościach.

: MiG-31BM został wyposażony w zmodernizowany system radarowy, który znacznie poprawia zdolności wykrywania i śledzenia celów. Nowy radar umożliwia lepszą świadomość sytuacyjną oraz wydłużony zasięg angażowania celów, co jest kluczowe przy przechwytywaniu szybko poruszających się celów na dużych odległościach. Ulepszenia awioniki : awionika samolotu została zmodernizowana w celu poprawy nawigacji, komunikacji i zdolności walki elektronicznej, co zapewnia, że MiG-31BM może skutecznie operować w złożonych i zagrożonych środowiskach.

: awionika samolotu została zmodernizowana w celu poprawy nawigacji, komunikacji i zdolności walki elektronicznej, co zapewnia, że MiG-31BM może skutecznie operować w złożonych i zagrożonych środowiskach. Ulepszone systemy uzbrojenia : zmodernizowane myśliwce mogą teraz przenosić szerszą gamę nowoczesnych pocisków i innych rodzajów uzbrojenia, co zwiększa ich wszechstronność w scenariuszach bojowych. Obejmuje to zdolność do wystrzeliwania dalekosiężnych pocisków powietrze-powietrze, a więc broni, która jest niezbędna do utrzymania przewagi w powietrzu.

: zmodernizowane myśliwce mogą teraz przenosić szerszą gamę nowoczesnych pocisków i innych rodzajów uzbrojenia, co zwiększa ich wszechstronność w scenariuszach bojowych. Obejmuje to zdolność do wystrzeliwania dalekosiężnych pocisków powietrze-powietrze, a więc broni, która jest niezbędna do utrzymania przewagi w powietrzu. Wydłużony zasięg operacyjny : modyfikacje systemu paliwowego i silników wydłużyły zasięg operacyjny MiG-31BM, pozwalając na pokrycie większych obszarów podczas misji i angażowanie celów na większych odległościach.

: modyfikacje systemu paliwowego i silników wydłużyły zasięg operacyjny MiG-31BM, pozwalając na pokrycie większych obszarów podczas misji i angażowanie celów na większych odległościach. Zwiększona prędkość i manewrowość: ulepszenia w konstrukcji płatowca i silnikach poprawiły prędkość i manewrowość, robiąc z MiGów-31BM bardziej skuteczne myśliwce w przechwytywaniu i angażowaniu szybko poruszających się zagrożeń powietrznych.

Czytaj też: Na froncie, jak w muzeum. Rosja wprowadziła do użytku antyczne czołgi

Tak przynajmniej wynika z oficjalnych zapewnień i obietnic, stojących za tymi rosyjskimi myśliwcami. Pewne jest, że teraz te nowo dostarczone, ulepszone MiGi odegrają kluczową rolę w strategii obrony powietrznej Rosji. Ich zdolność do przechwytywania i niszczenia celów powietrznych na dużych wysokościach i odległościach czyni je integralną częścią wysiłków kraju w zakresie zabezpieczenia przestrzeni powietrznej. Jak z kolei wypada na tle F-16, a więc wielozadaniowego myśliwca? Tutaj niestety Ukraina może mieć problem z utrzymaniem powietrznej dominacji, bo MiG-31BM i F-16 to oba imponujące myśliwce, ale pełnią różne role, co w ewentualnym pojedynku stawia rosyjską maszynę na zwycięskiej pozycji.

Czytaj też: Rosja ma nowego drona kamikadze. Podobieństwo do amerykańskiej maszyny… Nie zaskakuje?

MiG-31BM jest szybszy i może latać wyżej niż F-16, co czyni go doskonałym do przechwytywania celów o dużej prędkości. Z drugiej strony F-16 ma dłuższy zasięg i jest bardziej wszechstronny, zdolny do wykonywania różnych ról, w tym walk powietrznych, ataków naziemnych i rozpoznania, ale jednocześnie długodystansowe pociski MiG-31BM dają mu przewagę w walkach poza zasięgiem wzroku, podczas gdy różnorodne uzbrojenie F-16 czyni go dostosowanym do różnych scenariuszy bojowych.