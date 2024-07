Ta broń USA zmieniła oblicze wojny. Rosjanie właśnie ją skopiowali

Rosja skopiowała Switchblade. Teraz ma dostęp do wyjątkowych dronów-samobójców

Podczas niedawnej sesji strategicznej, w której udział wzięły wielkie głowy u sterów rosyjskiej władzy, prezentacji doczekały się nowe innowacyjne systemy militarne. Wśród nich znalazł się właśnie nowy dron Rosjan w formie bezzałogowca kamikadze, przypominający bardzo słynne na cały świat amerykańskie drony Switchblade. Przynajmniej na pierwszy rzut oka, bo jak możecie porównać projekt obu dronów poniżej, dzieło Rosjan doczekało się znacznie krótszego trójelementowego ogona oraz dodatkowej pary skrzydeł głównych, ułożonych równolegle z drugim zestawem.

Czytaj też: Dron XQ-67A podczas lotu. Oto sekretny sprzęt lotnictwa USA

Switchblade

Chociaż to już oficjalnie, że Rosja ma nowego drona kamikadze, tak jego możliwości i specyficzne cechy ciągle pozostają tajemnicą. Jeśli jednak celem Rosjan było zapewnienie sobie “własnych Switchblade”, to prawie pewne jest, że najważniejsze możliwości ich drona, odpowiadają temu, co do zaoferowania ma dzieło Amerykanów. Co to oznacza? Ano to, że Rosja ma teraz dostęp do “pocisku nowej generacji”, który w przeciwieństwie do tych tradycyjnych, cechuje się znacznie okazalszą elastycznością oraz możliwościami w zakresie obierania i uderzania w cel.

Czytaj też: USA ześlą na wrogów koszmary. Wyjątkowy dron XRQ-73 będzie nie do wykrycia

Dron tego typu wynosi możliwości pocisków na zupełnie nowy poziom. Zamiast lecieć z punktu A do punktu B, ta amunicja krążąca (tak też zwykło się ją określać) może ciągle podglądać obszar docelowy w poszukiwaniu celów i nawet krążyć nad danym regionem niczym jastrząb, oczekując idealnego momentu na przeprowadzenie ataku. Dopiero kiedy ten nadejdzie, dron może runąć prosto na cel i choć rozwija przy tym znaczne prędkości, to jego operator może w każdej chwili całkowicie wycofać się z ataku. Aktualnie nie znamy jednak zarówno szczegółów, jak i nawet nazwy tego rosyjskiego drona. Równie tajemnicza jest też kwestia jego wejścia na służbę, ale nie oznacza to jednak, że Rosja nie ma dostępu do dronów tego typu. Pomijając irańskie konstrukcje, przykładem takiego sprzętu jest bezzałogowiec o nazwie Łańcet-3.