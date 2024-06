Prawda wreszcie musiała wyjść na jaw. Oto sekretny sprzęt lotnictwa USA

Dron XQ-67A podczas lotu. USA pokazały nagranie z pierwszego wyjątkowego sprawdzianu

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych opublikowały właśnie materiał wideo z pierwszego lotu drona XQ-67A, który miał miejsce 28 lutego 2024 roku. Nie jest to byle wojskowy dron, a bezzałogowiec latający typu Off-Board Sensing Station (OBSS), którego celem jest nie tylko pomoc w opracowaniu dronów w formie Lojalnych Skrzydłowych, czyli tych zdolnych do współpracy z pilotowanymi samolotami bojowymi, ale też dokonanie tego przy wykorzystaniu technik projektowania i produkcji samochodów.

Siły Powietrzne USA w realizacji tego tajnego programu wybrały finalnie firmę General Atomics do stworzenia podstawy do osiągnięcia przewagi w przestworzach nad wrogami. W rzeczywistości ten dron nie jest tylko kolejnym potencjalnym dodatkiem do hangarów amerykańskiego lotnictwa, ale przede wszystkim pokazem tego, jak ma wyglądać przyszłość walki powietrznej, która maluje się w barwach rozległego użycia sztucznej inteligencji. Dlatego też rola XQ-67A w ramach programu OBSS wydaje się być skoncentrowana na rozszerzeniu zasięgu czujników, którymi posługują się załogowe maszyny powietrzne i jednoczesne skupienie się na misjach powietrze-powietrze.

Z racji obecności w XQ-67A systemów podczerwieni do wyszukiwania oraz śledzenia celów, takie drony będą szczególnie cenne przy walce z wrogimi maszynami typu stealth, więc dodanie do nich pocisków powietrze-powietrze jest bardziej niż pewne. Ma to być zresztą realizowane w ramach koncepcji OBWS (Off-Board Weapon Station), bo tak się składa, że ostatecznym celem jest stworzenie floty samolotów, które zrobią z pilotów myśliwców oficerów wykonawczych zainteresowanych bardziej wykonaniem misji niż obsługą samolotu.